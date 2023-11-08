كيف تغير لجنتك الانتخابية قبل التصويت في الانتخابات الرئاسية؟

تحرص الهيئة الوطنية للانتخابات على إجراء تسهيلات للمواطنين، لتيسير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

ويأتي ذلك، حرصًا من الهيئة على استخدام كل مواطن لحقه الدستوري في إبداء رأيه ومشاركته السياسة.

تغيير مركز الاقتراع

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات للمواطن أن يقوم بإجراء تغيير لمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ شريطة أن يكون داخل نطاق موطنه الانتخابي.

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ويأتي ذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات لقاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات تقديم خدمة تغيير مركز الاقتراع من خلال موقعها الإلكتروني، حيث يتقدم بطلب بهذا الشأن في موعد غايته 15 نوفمبر الجاري، لتعديل المركز الانتخابي المطلوب الانتقال له.

تصويت المصريين في الخارج

من ناحية أخرى، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن مقار وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الإنتخابات الرئاسية 2024.

وتبدأ عملية الاقتراع فى الخارج قبل اليوم المحدد لها في مصر وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية وللمدد التي تحددها،حيث تقرر إجراء تصويت المصريين المقيمين بالخارج في هذه الانتخابات أيام ١ و٢ و٣ ديسمبر المقبل وإجراء جولة الإعادة أيام ٥ و٦ و٧ يناير المقبل وفقا للجدول الزمني للانتخابات.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج جمهورية مصر العربية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة المقر.

إجراءات الاقتراع بالخارج

ويتوجه الناخب لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى أو جواز سفره سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين.

وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع ويتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين اسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.