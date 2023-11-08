الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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محافظات

مركز إعلام دمنهور ينظم لقاء حول دور الأئمة فى الدعوة للمشاركة السياسية (صور)

مركز إعلام دمنهور
مركز إعلام دمنهور ينظم لقاء توعوي، فيتو

نظم مركز إعلام دمنهور برئاسة أميرة الحناوي لقاء توعوي حول( دور الأئمة والدعاة فى الدعوة إلى المشاركة السياسية ) بقاعة دار المناسبات بمسجد ناصر بدمنهور، ويأتي ذلك تحت رعاية نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة وضمن اللقاءات التثقيفية التى ينظمها  قطاع الإعلام الداخلى التابع للهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار (صوتك مستقبلك، انزل وشارك).

مركز إعلام دمنهور ينظم لقاء حول دور الأئمة فى الدعوة للمشاركة السياسية، فيتو
مركز إعلام دمنهور ينظم لقاء حول دور الأئمة فى الدعوة للمشاركة السياسية، فيتو

وكان ذلك بحضور الشيخ محمد أبو حطب - وكيل وزارة الاوقاف بالبحيرة وصالح ابراهيم على - مدير عام المجلس القومى للسكان بالبحيرة وبمشاركة عدد كبير من الأئمة والدعاة بإدارة اوقاف البحيرة.

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وفي كلمته أكد أبو حطب على أهمية المشاركة فى الإنتخابات باعتبارها واجب دينى ووطنى وأمانة على الفرد عليه أن يؤديها، مشيرًا الى الدور الهام لكل إمام وخطيب في التوعية بأهمية الحفاظ على مجتمعنا ووطننا وعلى الأئمة والخطباء تصحيح  المفاهيم الخاطئة لدى البعض.

 

مركز إعلام دمنهور ينظم لقاء حول دور الأئمة فى الدعوة للمشاركة السياسية، فيتو


كما تناول اللقاء دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى وأهمية توعية المواطنين بالحقوق والواجبات تجاه الوطن والتأكيد على أهمية تنمية روح المشاركة لدي الشباب ودورهم في الحياة السياسية، كما أيضا تم التأكيد على أن المشاركة فى الانتخابات تعزز مفاهيم الانتماء للوطن فهي مسؤولية وطنية لا يمكن التخلى عنها من أجل رفعة وتقدم بلادنا ودفعها للأمام.

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لقاء توعوي البحيرة المشاركة الانتخابية مركز إعلام دمنهور نائب محافظ البحيرة

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