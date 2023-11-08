الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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محافظات

تكريم أبطال تعليم البحيرة من طلاب ذوي الهمم (صور)

جانب من تكريم طلاب
جانب من تكريم طلاب ذوي الهمم بالبحيرة

 شهد ديوان مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، تكريم يوسف الديب وكيل الوزارة، لعدد من الطلاب بمختلف مدارس التربية الخاصة الحاصلين على المراكز الأولى، والمتقدمة على مستوى الجمهورية، في عدد من الألعاب والمسابقات الثقافية والأنشطة التربوية الفردية والجماعية، بحضور الدكتور خالد الدقلة مدير عام التعليم العام، والدكتور رضا إسماعيل مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية المركزية.

 

 وأكد  الديب، الاهتمام الكبير والغير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بذوى الهمم، والذي يؤكد تقدير واعتزاز الدولة والمجتمع بأبنائه القادرون باختلاف، كشريك أساسي في بناء المجتمع ونهضة الوطن، بما يمتلكونه من قوة وإرادة وعزيمة في شتى المجالات.

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 وتم خلال اللقاء تكريم كل من منتخب المسرح لمدارس التربية الخاصة للإعاقة الذهنية الحاصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، والطالبة رنا أحمد محمود عيسى بمدرسة النور للمكفوفين بدمنهور والحاصلة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الغناء بالتصفيات التي اقيمت بالغردقة خلال الفترة الماضية.

 

 كما قام وكيل الوزارة بالبحيرة، بتكريم فريق الصم وضعاف السمع لمدارس التربية الخاصة الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في بطولة الكرة الخماسية والتى أقيمت بمدينة الأقصر، والذين أهدوا بدورهم كأس البطولة والميدالية لوكيل الوزارة تقديرا لدوره البارز في تقديم كافة التيسيرات والدعم الكبير لهم.
 

 

 

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