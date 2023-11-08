الكشف على 1169 مواطنًا خلال قافلة طبية بقرية العزيمة بالبحيرة (صور)

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة هاني جميعة، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية العزيمة بأبوالمطامير على مدار يومين، تم خلالها الكشف على 1169 مواطنًا مجانا، من خلال وجود 8 عيادات طبية.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( عيادتي الباطنة 328 - عيادة الأطفال 259 - الجراحة 131 - النساء 102- تنظيم الأسرة 24- العظام 231 - الأسنان 94 ) بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.



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قافلة طبية بقرية العزيمة بالبحيرة، فيتو

قافلة طبية بقرية العزيمة بالبحيرة، فيتو

ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

وفي إطار آخر، مازالت حملة 100 يوم صحة تحقق نجاحات ملموسة بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف منها، حيث أشار وكيل الوزارة، أن حملة «100 يوم صحة» تسعى إلى تكثيف جميع خدمات وزارة الصحة والسكان، وبالأخص خدمات المبادرات الرئاسية

وتنفذ الحملة بمحافظة البحيرة من خلال 235 وحدة رعاية أساسية وعدد 32 فريقا متحركا سيتم زيادتهم تدريجيا طبقا لعدد المنتفعين.

قافلة طبية بقرية العزيمة بالبحيرة، فيتو

قافلة طبية بقرية العزيمة بالبحيرة، فيتو

وتقدم حملة 100 يوم صحة خدمات متنوعة من خلال الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات، حيث يتم تقديم خدمات 5 مبادرات هى (دعم صحة المرأة المصرية_ فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية - كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال- العناية بصحة الأم والجنين )، ويوجد 16 مكانا على مستوى المحافظة لتقديم خدمة (فحص المقبلين على الزواج).

كما يتم تقديم خدمات 3 مبادرات من خلال 32 فريقا متحركا بالعيادات المتنقلة بواقع عيادتين بكل مركز، بعدد 16 مركزا بالمحافظة، وقابلين للزيادة حسب نسبة التردد، ويتم من خلالهم تقديم خدمات مبادرات (دعم صحة المرأة المصرية، فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية ).

كما تقدم خدمات الصحة الإنجابية من خلال تلك المبادرات، وتقدم خدمة التثقيف والتوعية الصحية من خلال فرق التثقيف الصحى والتواصل المجتمعي، غير ما تقدمه القوافل الطبية العلاجية من خدمات متعددة.