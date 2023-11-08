الأطباء تدعم أسرة طبيب توفي بفيروس كورونا بمبلغ 50 ألف جنيه

أعلنت اللجنة الإجتماعية بنقابة الأطباء عن نشاط الدعم الذي قدمته خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضي.

وأوضح الدكتور شادي صفوت عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية أن اللجنة تحرص على تقديم العديد من الخدمات والأنشطة للأطباء ويأتي دعم الأطباء وأسرهم في أوقات الأزمات والرعاية الاجتماعية والصحية على رأس اهتمامات وأولويات اللجنة الاجتماعية إلى جانب الأنشطة الأخرى مثل الصالون الثقافي والرحلات الداخلية والمصايف ورحلات الحج والعمرة.

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أما عن موارد دعم الأطباء وأسرهم أكد د.شادي صفوت علي ان الموارد تأتي في المقام الأول من الأطباء أنفسهم مما يخصصه مجلس نقابة الأطباء من ميزانية النقابة كما أن تبرعات الأطباء تعتبر من الموارد المهمة أيضا لمواصلة تقديم الدعم للأطباء وأسرهم.



وأعلن صفوت أن اللجنة الاجتماعية قدمت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضي دعمًا لأبناء الأطباء في الدراسة لعدد 36 من أسر الأطباء بمبلغ 102 ألف جنيه، ودعم دراسى بمبلغ 132 الف جنيه لعدد 22 من أسر شهداء كورونا.

وأوضح أنه دعمًا لعلاج 45 طبيبا بمبلغ 141 ألف جنيه ودعم وفاه اصابة بالكورونا بقيمة 50 الف جنيه لاسره طبيب بالأضافة الي دعم مشروع العلاج بمبلغ 6425 لعدد 3 أطباء.

كان قد أعلن مجلس نقابة الأطباء دعمه الكامل للشعب الفلسطيني في الدفاع عن مقدساته وحقوقه المشروعة.

فتح باب التبرع لإغاثة الشعب الفلسطيني

بدوره، قال نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، إنه تم فتح باب التبرع على كافة الحسابات البنكية للجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء لإغاثة الشعب الفلسطيني وكذلك فتح باب التسجيل لكافة الأطباء من جميع التخصصات المستعدين لعلاج الجرحى الفلسطينيين في حال فتح المعبر.

وطالب نقيب الأطباء كافة شعوب العالم بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، وطالب جميع المنظمات الدولية وجميع حكومات الدول العمل على فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية.



و‏‎كان قد عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع وكلاء الوزارة، ورؤساء غرف الأزمات في محافظات القاهرة، والجيزة، وشمال سيناء، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، ودمياط، والشرقية، وذلك عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس» من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

‏‎يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، بمتابعة استعدادات منظومة الصحة للتعامل مع أي طوارئ طبية بعد تداعيات الأحداث في قطاع غزة، ورفع جاهزية مستشفيات الإحالة في المحافظات المعنية، وتوفير كافة المستلزمات والأدوية وأكياس الدم.

‏‎وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى عرض من الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، والذي استعرض محاور خطة العمل التي تتضمن تقديم الخدمات العلاجية سواء في الجراحات التخصصية أو في علاج الإصابات المعقدة، والكسور والحروق، والحالات الطبية الحرجة، مع رصد الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والفشل الكلوي والأورام، إلى جانب الخدمات الوقائية، من خلال ترصد الأمراض المعدية وعلاجها وتوفير التطعيمات والأمصال اللازمة لها، مشيرا إلى رفع درجة الاستعداد بمستشفيات تلك المحافظات.

‏‎وقال «عبد الغفار» إن الوزير اطمأن على توافر مخزون كافٍ من الأدوية، والمستلزمات الطبية، وأسطوانات الأكسجين، وأكياس الدم والبلازما، كما اطمأن على جاهزية المستشفيات من القوى البشرية في كافة التخصصات، والتنسيق مع المستشفيات الجامعية في حال الاحتياج إلى دعم من الأطقم الطبية، مضيفا أن الوزير وجه بوضع المستشفى سابق التجهيز على أهبة الاستعداد، وتجهيزه بكافة الأجهزة والمستلزمات، بحيث يعمل كنقطة ارتكاز من موقع الأحداث، على أن يتم من خلاله فرز الحالات وتوجيهها لمستشفيات الإحالة، وفقا لطبيعة الحالة، فضلا عن تقديم الخدمات الطبية الطارئة، مضيفا أن الخطة تتضمن الدفع بعدد من العيادات المتنقلة للتعامل مع بعض الحالات المرضية، وتخفيف الضغط على مستشفيات الإحالة.

‏‎وأشار «عبد الغفار» إلى أن الوزير استمع إلى عرض من الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف، عن خطة هيئة الإسعاف، للتعامل مع أي تطورات طبية بسبب تداعيات الأحداث في قطاع غزة.