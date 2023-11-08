الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

الأطباء تدعم أسرة طبيب توفي بفيروس كورونا بمبلغ 50 ألف جنيه

نقابة الاطباء، فيتو
نقابة الاطباء، فيتو

أعلنت اللجنة الإجتماعية بنقابة الأطباء عن نشاط الدعم الذي قدمته خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضي.

وأوضح الدكتور شادي صفوت عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية أن اللجنة تحرص على تقديم العديد من الخدمات والأنشطة للأطباء ويأتي دعم الأطباء وأسرهم في أوقات الأزمات والرعاية الاجتماعية والصحية على رأس اهتمامات وأولويات اللجنة الاجتماعية إلى جانب الأنشطة الأخرى مثل الصالون الثقافي والرحلات الداخلية والمصايف ورحلات الحج والعمرة.

Advertisements

أما عن موارد دعم الأطباء وأسرهم أكد د.شادي صفوت علي ان الموارد تأتي في المقام الأول من الأطباء أنفسهم مما يخصصه مجلس نقابة الأطباء من ميزانية النقابة كما أن تبرعات الأطباء تعتبر من الموارد المهمة أيضا لمواصلة تقديم الدعم للأطباء وأسرهم.
 

وأعلن صفوت أن اللجنة الاجتماعية قدمت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضي دعمًا لأبناء الأطباء في الدراسة لعدد 36 من أسر الأطباء بمبلغ 102 ألف جنيه، ودعم دراسى بمبلغ 132 الف جنيه لعدد 22 من أسر شهداء كورونا.

 

وأوضح أنه دعمًا لعلاج 45 طبيبا بمبلغ 141 ألف جنيه ودعم وفاه اصابة بالكورونا بقيمة 50 الف جنيه لاسره طبيب  بالأضافة الي دعم مشروع العلاج بمبلغ 6425 لعدد 3 أطباء.

كان قد أعلن مجلس نقابة الأطباء دعمه الكامل للشعب الفلسطيني في الدفاع عن مقدساته وحقوقه المشروعة.

فتح باب التبرع لإغاثة الشعب الفلسطيني 

 

 

بدوره، قال نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، إنه تم فتح باب التبرع على كافة الحسابات البنكية للجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء لإغاثة الشعب الفلسطيني وكذلك فتح  باب التسجيل لكافة الأطباء من جميع التخصصات المستعدين لعلاج الجرحى الفلسطينيين في حال فتح المعبر.

وطالب نقيب الأطباء كافة شعوب العالم بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، وطالب جميع المنظمات الدولية وجميع حكومات الدول العمل على فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية.

 


و‏‎كان قد عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع وكلاء الوزارة، ورؤساء غرف الأزمات في محافظات القاهرة، والجيزة، وشمال سيناء، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، ودمياط، والشرقية، وذلك عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس» من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

‏‎يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، بمتابعة استعدادات منظومة الصحة للتعامل مع أي طوارئ طبية بعد تداعيات الأحداث في قطاع غزة، ورفع جاهزية مستشفيات الإحالة في المحافظات المعنية، وتوفير كافة المستلزمات والأدوية وأكياس الدم.

‏‎وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى عرض من الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، والذي استعرض محاور خطة العمل التي تتضمن تقديم الخدمات العلاجية سواء في الجراحات التخصصية أو في علاج الإصابات المعقدة، والكسور والحروق، والحالات الطبية الحرجة، مع رصد الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والفشل الكلوي والأورام، إلى جانب الخدمات الوقائية، من خلال ترصد الأمراض المعدية وعلاجها وتوفير التطعيمات والأمصال اللازمة لها، مشيرا إلى رفع درجة الاستعداد بمستشفيات تلك المحافظات.

‏‎وقال «عبد الغفار» إن الوزير اطمأن على توافر مخزون كافٍ من الأدوية، والمستلزمات الطبية، وأسطوانات الأكسجين، وأكياس الدم والبلازما، كما اطمأن على جاهزية المستشفيات من القوى البشرية في كافة التخصصات، والتنسيق مع المستشفيات الجامعية في حال الاحتياج إلى دعم من الأطقم الطبية، مضيفا أن الوزير وجه بوضع المستشفى سابق التجهيز على أهبة الاستعداد، وتجهيزه بكافة الأجهزة والمستلزمات، بحيث يعمل كنقطة ارتكاز من موقع الأحداث، على أن يتم من خلاله فرز الحالات وتوجيهها لمستشفيات الإحالة، وفقا لطبيعة الحالة، فضلا عن تقديم الخدمات الطبية الطارئة، مضيفا أن الخطة تتضمن الدفع بعدد من العيادات المتنقلة للتعامل مع بعض الحالات المرضية، وتخفيف الضغط على مستشفيات الإحالة.

‏‎وأشار «عبد الغفار» إلى أن الوزير استمع إلى عرض من الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف، عن   خطة هيئة الإسعاف، للتعامل مع أي تطورات طبية  بسبب تداعيات الأحداث في قطاع غزة.

‏‎ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. البنوك المصرية. 

 

التضامن مع الشعب الفلسطيني فيروس كورونا فتح معبر رفح وزارة الصحة والسكان نقابة الأطباء ميزانية النقابة

مواد متعلقة

نقيب الأطباء: الوضع في غزة مأساوي والمجتمع الدولي يغض الطرف

خطة المستشفيات الجامعية الطارئة لعلاج جرحى قطاع غزة، زيادة أعداد الأطباء بأقسام الطوارئ، توفير مخزون استراتيجي من الأدوية الإضافية

نقيب الأطباء يخاطب ضمير العالم لإنقاذ مستشفيات غزة قبل توقفها عن العمل

الأكثر قراءة

"فيتو" تعتذر لقرائها عن تأخر نشر الأخبار بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء

من أصول عراقية، هيرو مصطفى تؤدي اليمين سفيرة للولايات المتحدة في مصر

وائل رياض عن انضمام أبناء اللاعبين: مش هضيع حلمي علشان أجامل

بعد إقرار التعديلات الضريبية، إلى أين تصل أسعار السجائر بالسوق المصري؟

الاحتلال يكشف نتائج التحقيق في مقتل 11 جنديًا داخل مدرعة في غزة

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة

تفاصيل عودة منى زكي إلى السينما بعد أصحاب ولا أعز

لتحقيق الأمن الغذائي، السيسي يوجه بتوفير كافة مقومات البنية التحتية لاستكمال المشروعات الاستراتيجية الزراعية

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 8-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

العمر لحظة، ثوانٍ تنقذ شابا من الموت على قضبان مترو الأنفاق

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 8-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

2023 الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة منذ 125 ألف عام

المزيد

خدمات

المزيد

بعد إقرار التعديلات الضريبية، إلى أين تصل أسعار السجائر بالسوق المصري؟

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الأربعاء 8-11-2023

رسميا، ارتفاع أسعار المعسل بداية من اليوم

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 8-11-2023

المزيد

انفوجراف

30 عاما تبحث عنه إسرائيل.. محمد الضيف المطلوب رقم "1" بدولة الاحتلال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القبر المفتوح في المنام وعلاقتها بسوء الأحوال المادية وضيق المعيشة

ما هو طلاق الشقاق وهل يقع أم لا وما مدة العدة له؟ أمين الفتوى يجيب

ما حكم قراءة المأموم آية فيها سجدة في الصلاة السرية؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية