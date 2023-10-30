نقيب الأطباء: دعم الأشقاء بغزة من أولويات النقابة

استقبلت نقابة أطباء مصر، اليوم، الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، ظهر اليوم الإثنين، وكان في استقباله هيئة مكتب نقابة الأطباء.



وقدم الدكتور عوض تاج الدين التهنئة لمجلس النقابة بمناسبة انتخابات التجديد النصفي، وتولي الدكتور أسامة عيد الحي منصب النقيب العام.

وأشار إلى أن العمل المشترك على دعم الوضع الصحي بغزة من الأمور الملحة في التوقيت الحالي وكذلك إصدار قانون المسئولية الطبية لاستقرار المنظومة الصحية بمصر.



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وقال عبد الحي: إن نقابة الأطباء تقدم يد العون بالتبرعات من لجنة مصر العطاء للأشقاء بغزة عن طريق الهلال الأحمر المصري وكذلك استعداد الأطباء المصريين وتدريبهم للمساهمة في علاج المصابين بغزة بالتنسيق مع الجهات المعنية.



كما ناقشت هيئة المكتب مشكلات التراخيص للمنشآت الطبية وطرق حل المشكلات التي يتعرض لها الأطباء وكذلك سرعة العمل على إقرار قانون المسئولية الطبية وضرورة القضاء على ظاهرة الاعتداء على أفراد الطاقم الطبي.



من جانب آخر، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أهمية إشراك المرضى في خطة وقرارات العلاج الخاصة بهم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم في كافة مراحل علاجهم، بما يعكس اهتمام الدولة بصحة وسلامة مواطنيها.

جاء ذلك خلال كلمته بالاحتفالية الخاصة باليوم العالمي لصحة وسلامة المرضى.

ولفت الوزير خلال كلمته أنه تم رفع شعار "مشاركة المرضى وأسرهم في اتخاذ القرارات بالرعاية الصحية التي يحصلوا عليها" لعام 2023، موجهًا باستحداث إدارة لسلامة المرضى بالمنشآت الصحية تعمل إلى جانب إدارة الجودة، بما يضمن تحقيق أهداف خطة إشراك المرضى في قرارات علاجهم، مؤكدًا أن المريض هو شريك أساسي في نجاح المنظومة الصحية.

وأشار الوزير خلال كلمته إلى أهمية تكثيف التدريب على الممارسات الآمنة والمعايير القائمة على الأدلة العلمية للتعامل مع المريض، موضحًا أن الدراسات العالمية تشير إلى أن هناك 134 مليون حدث ضار يحدث سنويًا في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل على مستوى العالم، وهو رقم ضخم جدًا ينتج عنه ما يقرب من 3 ملايين حالة وفاة من بينهم أخطاء في التشخيص أو العدوى أو الأدوية من الممكن تجنبها باعتبار سلامة المرضى من ضمن أولويات الرعاية الصحية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن الدولة المصرية تشهد تقدمًا غير مسبوق وطفرة كبيرة في مجال الرعاية الصحية بدعم من فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن مشاركة المرضى في اتخاذ قراراتهم بالرعاية الصحية التي يحصلوا عليها يحقق سلامتهم، موضحًا أن سلامة المرضى أمر هام ومكمل لسلامة الفرق الطبية وسلامة المؤسسات الطبية.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، إن مشاركة المريض في رحلة علاجه أمر هام في منظومة العلاج، لافتًا إلى أهمية إعلاء صوت المريض والاستماع إليه في رحلة علاجه من أجل سلامته وبما يتوافق مع أفضل ما توصل إليه العلم والعلاج.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر، أن الدولة المصرية لها العديد من الإبداعات والإنجازات في مختلف المجالات الصحية، ويكللها نجاحًا اهتمامها بحق المريض في مشاركته في رحلة علاجه، تحقيقًا لحق كل مواطن في الحصول على خدمات صحية ودوائية آمنه.