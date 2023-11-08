رفع 563 حالة إشغال طريق مخالف بالبحيرة (صور)

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة بتنفيذ حملات شغال مكبرة وذلك بالتعاون مع وحدة الإشغالات بالوحدات المحلية وشرطة المرافق أسفرت عن رفع 563 حالة إشغال طريق تنوعت ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن 263 حالة بدمنهور، 150 حالة بالمحمودية و150 حالة بأبوحمص وكذا تحرير 30 محضر إشغال طريق.

رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة،فيتو

رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة،فيتو

رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة،فيتو

وأكدت نائب محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة لكافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ورفع كافة الإشغالات لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.



وفي إطار منفصل، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر،وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن ضبط ضبط طن ونصف مخصبات زراعية مجهولة المصدر بمركز بدر وبدالين تموينين لغلقهم محلاتهم فى أوقات العمل الرسمية، كما تم تحرير 5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة ومحضرين بيع بأزيد من السعر الرسمي.

وبمركزى دمنهور وأبو المطامير تم ضبط 200 قرص جبنه رومى مجهول المصدر، و30 شيكارة دقيق داخل مخبز سياحى 100 وكرتونة مبيدات زراعية و200 علبة فلتر سيارات مجهول المصدر، كما تم تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة،فيتو

رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة،فيتو

رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة،فيتو

رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة،فيتو

كما تمكنت الحملات بمركزى حوش عيسى وإيتاي البارود من ضبط 15 كرتونة كبدة مجمدة بإجمالى 150كجم منتهية الصلاحية وطن محسن زراعى مجهول المصدر كما تم تحرير 5 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و14محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين