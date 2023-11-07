رياضة البحيرة تنفذ المشروع القومي لأطفال التوحد بمراكز الشباب (صور)
تواصل مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية، إستمرار تدريبات تنفيذ المشروع القومي لأطفال التوحد، وذلك لتنمية مهارات أطفال التوحد والإعاقة الذهنية، بالمشروع القومي لأطفال التوحد والإعاقة الذهنية بمركز شباب إيتاي البارود، وذلك خلال أنشطة الشهر الجاري.
وتنفذ المديرية من خلال عدة أنشطة رياضية وترفيهية في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بشريحه ذوي القدرات والهمم وفى إطار رؤية مصر 2030 وانطلاقا من اهداف التنمية المستدامة التي تهدف الى الاهتمام بذوي القدرات والهمم ودمج في المجتمع.
من جانبه أكد إبراهيم خضر مدير عام المديرية على اهتمام الوزارة البالغ بذوي الهمم والقدرات الخاصة، ومنهم المصابين بالتوحد من خلال تنفيذ حزمة من البرامج، والمشروعات المختلفة المخصصة لهم على مستوى جميع محافظات الجمهورية في ضوء توجيهات القيادة السياسية، حرصًا منها على نشر التوعية بهذا المرض، والتأكيد على أهمية الدمج المجتمعي للمصابين به، وأنهم جزء رئيسي من نسيج المجتمع.
ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية بوزارة الشباب، وابراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، وإشراف غادة جمال الدين مدير إدارة القاعدة الشعبية بالوزارة.
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