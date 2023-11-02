السياحة تعلن أولى خطوات تنظيم رحلات الحج السياحي، اعرف التفاصيل

أعلنت غرفة شركات السياحة أولى الخطوات التنظيمية لـ قرعة الحج السياحي للموسم الجديد 1445هـ، بحيث تعطي فرصة لشركات السياحة لتلقي طلبات الراغبين في عمل مناسك الحج بتأشيرات الحج السياحي.

قرار وزارة السياحة والآثار ببدء تلقي حجوزات قرعة الحج السياحي

أولى خطوات السياحة لتنظيم رحلات الحج السياحي

وقالت غرفه شركات السياحة إنه تماشيا مع قرارات السعودية بشأن الانتهاء من الخطوات التنظيمية لموسم الحج للعام القادم، فإن وزارة السياحة والآثار قررت السماح لشركات السياحة بتلقي طلبات المواطنين الراغبين في عمل مناسك الحج من خلال قرعة الحج السياحي.

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وأضافت الغرفة أنه سيتم إبلاغ شركات السياحة بموعد بدء تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في عمل مناسك الحج السياحي مع فتح بوابة الحج، وذلك بعد إعلان الضوابط المنظمة لرحلات الحج السياحي.

برامج الحج السياحي

وقال أحمد وحيد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة بوسط الدلتا، إن ضوابط الحج للعام القادم لن تختلف كثيرًا عن ضوابط الموسم الماضي من حيث مستويات برامج الحج السياحي، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للحج والعمرة انتهت من صياغتها وتم رفعها إلى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار لاعتمادها واقرارها رسميًا وذلك تماشيا مع قرار وزارة الحج والعمرة السعودية بالانتهاء من الاستعدادات الخاصة بموسم الحج مبكرًا.

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة بوسط الدلتا لـ«فيتو»، أن اللجنة العليا للحج والعمرة ممثلة في وزارة السياحة والآثار تبحث مع الجهات المسئولة في الدولة الأعداد المخصصة لتأشيرات الحج السياحي سواء بالإبقاء على الأعداد التي تم العمل بها خلال الموسم الماضي، والبالغ عددها 16 ألف تأشيرة أو زيادتها كما كان يحدث خلال الموسم السابقة بـ 36 ألف تأشيرة.

اعتماد ضوابط الحج السياحي

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم هلال عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن شركات السياحة تلقت تعليمات من اللجنة العليا للحج والعمرة ببدء تجميع جوازات المواطنين الراغبين في عمل مناسك الحج السياحي، خاصة أن اللجنة بصدد رفع الضوابط المنظمة للحج السياحي إلى وزير السياحة والآثار لاعتمادها وإقرارها رسميًا وذلك تماشيا مع القرارات السعودية انتهاء عمليات التوثيق، والتعاقدات مع الشركات والمؤسسات السعودية المشاركة في موسم الحج مع نهاية شهر شعبان القادم.

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة لـ«فيتو»، أن اللجنة العليا للحج استقرت على اعتماد برامج الحج بشكل كبير حيث سيتم الإبقاء على برامج الحج الاقتصادي بمستوياته، وهم «البرنامج الاقتصادي طيران - البرنامج الاقتصادي تحسين 5 نجوم - البرنامج الاقتصادي مستوي كامل عزيزية»، بالإضافة إلى برامج 5 نجوم بمستوياته « صف أول وثاني»، ويجري دراسة إلغاء المستوى البري بعد اعتماده عودته العام الماضي.