الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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سياسة

تعليم النواب: إشادة مفوضية اللاجئين بجهود الخدمات التعليمية شهادة دولية لصالح مصر

جهود مصر في دعم اللاجئين،فيتو
جهود مصر في دعم اللاجئين،فيتو

 وصفت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إشادة مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى مصر وجامعة الدول العربية، عن طريق ممثلتها الدكتورة حنان حمدان،  بالدور الذي تلعبه الحكومة المصرية في توفير التعليم لغالبية اللاجئين وطالبي اللجوء على قدم المساواة مع المصريين، بأنه شهادة دولية هامة لدور مصر المحوري في المنطقة.

 

دور مصر في خدمة اللاجئين 

 وأشارت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى الدور المصري نحو جميع اللاجئين على أرضها، قائلة: الجميع يشهد بهذا الدور الذى دائما تحرص عليه مصر على مدار تاريخها وتضعه ضمن أولوياتها كأحد الواجبات الأساسية تجاه الأشقاء.

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خدمات تعليمية للاجئين في مصر بالمجان

 وأوضحت رغدة نجاتي، أن من بين تلك الخدمات التى تقدمها مصر للاجئبن، هى خدمات التعليم، حيث تقدمها مجانا مثل باقي المصريين دون تفرقة، متابعة، وهو ما لاقى إشادة دولية كبيرة في هذا الشأن.

 

مصر تؤمن بدور التعليم في بناء الإنسان 

 وأكدت عضو مجلس النواب، أن تلك الإشادة دليل على إيمان الدولة المصرية بدور التعليم في بناء الإنسان وأنه أهم الحقوق الإنسانية الواجب توافرها في أى وقت وتحت أي ظروف.

 

دور المجتمع الدولي في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين

وطالبت النائبة رغدة نجاتي، بضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره في المساندة أيضا في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين، مشيرة إلى أن مصر تتحمل أعباء نحو ٩ ملايين لاجئ منذ سنوات، وتقدم لهم كافة الخدمات مجانا.

من الجدير بالذكر، أن ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى مصر ولدى جامعة الدول العربية، الدكتورة حنان حمدان، أشادت بالدور الذي تلعبه الحكومة المصرية في توفير التعليم لغالبية اللاجئين، وطالبي اللجوء على قدم المساواة مع المصريين، وأقرت بالتحديات التي تواجهها وزارة التعليم للحفاظ على هذا الإنجاز.

 

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