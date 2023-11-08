الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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سياسة

عربية النواب تناقش الأزمة الفلسطينية والأوضاع في ليبيا الأسبوع المقبل

اجتماع سابق للجنة
اجتماع سابق للجنة الشئون العربية بمجلس النواب

 تواصل  لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، عقد اجتماعاتها خلال الأسبوع المقبل لمناقشة عدد من الملفات المدرجة بجدول الأعمال.

 

خطة عمل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب 

وتستكمل اللجنة في اجتماعها يوم الأحد المقبل، مناقشة خطة العمل خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني.

آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين

وفي اجتماعها يوم الإثنين المقبل، تواصل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مناقشة آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي في قصف الأبرياء، وزيادة أعداد الشهداء والمصابين.

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مستجدات الأوضاع في ليبيا

كما يشهد اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء المقبل، مناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا، في ضوء الجهود المصرية من أجل عودة الاستقرار السياسي في البلاد.

جهود مصر في مساندة فلسطين

ومن الجدير بالذكر أن لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، عقدت اجتماعا الأسبوع الماضي لمناقشة الأوضاع في فلسطين، بحضور السفير محمد مصطفى عرفي، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والمستشار محمد الحمصاني، مستشار بجامعة الدول العربية.

وأشادت اللجنة بالجهود التي تقوم بها القيادة السياسية في إنهاء الأزمة، والعمل على التواصل مع كافة الجهات الفاعلة من أجل توصيل المساعدات لقطاع غزة.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، أن المشاركين في الاجتماع أشاروا إلى ما قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي في خدمة القضية الفلسطينية، قائلا: تحركات مصرية لم تحدث من قبل في دعم القضية.

وأوضح أباظة، أن الرئيس السيسي قام بالعديد من الاتصالات مع زعماء وقادة العالم من أجل التوصل لهدنة لوقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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 وأشار رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن الجهود والتحركات المصرية في إنهاء الأزمة الفلسطينية، نالت تقدير كافة دول العالم.

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