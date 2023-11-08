الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

توقعات بتحقيق فيلم The Marvels إيرادات افتتاحية تصل لـ 140 مليون دولار

MARVELS، فيتو
MARVELS، فيتو

THE MARVELS،  ذكرت صحيفة Deadline، في تقرير لها،أنه  من المتوقع أن يحقق فيلم The Marvels، أحدث أفلام عالم الأبطال الخارقين، إجمالي إيرادات تصل إلى 140 مليون دولار، خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية في جميع أنحاء العالم.

التريلر النهائي لفيلم The Marvels قبل ساعات من عرضه

 طرحت استديوهات مارفل، التريلر الدعائي النهائي، لأحدث أفلامها The Marvels، قبل ساعات من عرضه، حيث سيطرح الفيلم للمشاهدة في صالات السينما، بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣.

ووصلت مدة الإعلان الجديد للفيلم، إلى دقيقتين، تضمنت مشاهد مشوقة من أول فيلم نسائي، لاستديوهات مارفل.

Advertisements

 

تعرف على أسماء ضيوف الشرف في فيلم The Marvels

كشفت تقارير صحفية، عن أسماء الأبطال الخارقين، المقرر ظهورهم كضيوف شرف في أحدث أفلام مارفل The Marvels، والمقرر عرضه ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣

وذكرت التقارير، أن استديوهات مارفل اختارت كلا من: الممثل جوناثان ماجورز، والذي يجسد شخصية البطل الخارق Kang، والممثل جوش برولين، المشهور بشخصية Thanos، كما سيتضمن الفيلم ظهور، كيلسي جرامر، في دور TheBeast، وتيست طومبسون في شخصية Valkyrie، ليكونوا ضيوف الشرف في فيلمها الجديد The Marvels.

وأكدت التقارير الصحفية ظهور، أحد أعضاء فريق الـAvengers الأصليين، كمفاجأة خلال أحداث الفيلم.

إصدار أول مشهد رسمي من فيلم THE MARVELS 

طرحت استديوهات مارفل، أول مشهد رسمي من أحدث أفلامها، THE MARVELS، المقرر طرحه في السينمات خلال أيام.

ووصلت مدة المشهد الذي طرحته، استديوهات مارفل، لدقيقة و١١ ثانية، تضمن قتالا بين بطلة الفيلم بري لارسون، وكائن فضائي.

أفيشات دعائية جديدة لفيلم THE MARVELS

وطرحت استديوهات مارفل، ملصقات دعائية جديدة للفيلم النسائي THE MARVELS، المقرر عرضه في صالات السينما بتاريخ 10 نوفمبر ٢٠٢٣.

Image
Image
Image
Image

مدة تشغيل فيلم THE MARVELS

وكشفت استديوهات مارفل عن مدة تشغيل فيلم ‘THE MARVELS’ النهائية، وهي ساعة و٤٥ دقيقة، وهو ما يجعلة أقصر فيلم بتاريخ عالم مارڤل السينمائي.

ميزانية فيلم THE MARVELS

كما كشف تقرير لمجلة فوربس العالمية، أن الميزانية الحقيقة لفيلم  THE MARVELS، هي 270 مليون دولار، وليس 150 مليون دولار، كما نشرت مجلة "Vanity Fair" من قبل في تقرير لها.

وجاء ذلك بعد ساعات من تقرير لمجلة فاريتي، أن فيلم The Marvels، انضم لفيلم ANT-MAN، كأقل فيلمين، تكلفة في تاريخ عالم مارڤل السينمائي، حيث بلغت ميزانية فيلم “ذا مارفلز”، 150مليون دولار فقط.

تفاصيل فيلم The Marvels

وتدور أحداث فيلم The Marvels، المقرر طرحه رسميا في صالات السينما بتاريخ ١٠ نوفمبر، حول ظهور شرير جديد، يستهدف تدمير كواكب الأرض، لتتعاون كابتن مارفل مع كامالا خان، ومونيكا رامبو، للعمل علي منعه، وإنقاذ الكوكب.

أبطال فيلم The Marvels

فيلم The Marvels، من بطولة، الممثلة الشهيرة، برى لارسون، وبارك سو جون، وإيمان فيلاني، وتيونا باريس، وماكينا جريس، ولاشانا لينش، وزوى اشتون، وجيما تشان، وصامويل جاكسون.

التريلر النهائي لفيلم The Marvels قبل ساعات من عرضه

THE MARVELS، أقصر فيلم في تاريخ عالم مارڤل السينمائي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

 

The Marvels تفاصيل فيلم THE MARVELS فيلم The Marvels مشاهدة فيلم The Marvels موعد عرض THE MARVELS

مواد متعلقة

إعلان جديد لأحدث أفلام مارفل The Marvels

تعرف على أسماء ضيوف الشرف في فيلم The Marvels

الأكثر قراءة

تنفيذ حكم الإعدام فى قاتل تقي ناجى عروس بنها

إغلاق السفارة الأمريكية في السعودية لمدة 3 أيام لهذا السبب

ميلان يحقق أرباحا طائلة بالفوز على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

آخر تطورات الحالة الصحية للعامري الفاروق (فيديو)

يوفنتوس ينافس إنتر ميلان على التعاقد مع نجم ليفربول

ضغط تركي على إسرائيل من خلال مشاريع الطاقة لوقف إطلاق النار في غزة

وزير المالية: تركيا سادس أكبر وجهة للصادرات المصرية وثالث أكبر دولة مصدرة لمصر

دوري أبطال أوروبا، بيبي أكبر لاعب يسجل في تاريخ البطولة ويحطم رقم توتي

Advertisements

منوعات

المزيد

2023 الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة منذ 125 ألف عام

رغم تشاؤم متابعيها على مواقع التواصل، صانعة محتوى تنقش اسم صديقها على جبينها (فيديو)

فتاة تقود سيارتها مسافة 1600 كيلومتر من أجل اختبار القيادة

"العنكبوت الفرنسي" يتسلق برج "كوبول توتال" لتوجيه "رسالة سلام"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الأربعاء 8-11-2023

رسميا، ارتفاع أسعار المعسل بداية من اليوم

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 8-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 8-11-2023

المزيد

انفوجراف

ارتفاع أسعار 4 أصناف من المعسل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو طلاق الشقاق وهل يقع أم لا وما مدة العدة له؟ أمين الفتوى يجيب

ما حكم قراءة المأموم آية فيها سجدة في الصلاة السرية؟ الإفتاء تجيب

أجمل الأدعية الدينية القصيرة من الكتاب والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية