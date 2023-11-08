العمل تنشر صورًا من عمليات تدريب مجاني لشباب أسوان على مِهن يحتاجها سوق العمل

تواصل مديرية عمل محافظة أسوان تنفيذ خطة التدريب المهني 2023-2024،عن طريق مركزي التدريب الثابتة والمتنقلة..

تدريب الشباب

وجاء في بيان صحفي عن وزارة العمل اليوم الأربعاء أن "المديرية" تابعت خلال الساعات الماضية تنفيذ برنامج تدريب مهني مجاني بمركز منطقة المحمودية،لتدريب الشباب على مهن مرتبطة بمجال الطاقة الشمسية،في إطار التعاون برنامج الأغذية العالمي" WFP ".

وزارة العمل،فيتو

تدريب طلاب التعليم الفني

وكذلك تدريب طلاب التعليم الفني المزدوج على مهن "صيانة المحمول وشاشات الكاميرات والمراقبة والريسيفر،في إطار بروتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم"قطاع التعليم الفني،وأيضا برامج تدريبية على " كهرباء السليسون والسباكة الصحية" بالوحدة التدريبية المُتنقلة بمركز نصر النوبة..

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وزارة العمل،فيتو

التدريب المهني

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بسرعة إنجاز الهدف من التدريب المهني في "خطة 2023-2024"،لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل،والتي يتم تنفيذها عن طريق الإدارة المركزية للتدريب المهني،والمديريات في كافة المحافظات،في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،ومبادرة "مهنتك مُستقبلك"..

وزارة العمل،فيتو



من جانبه حث فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان،شباب المحافظة من الجنسين على سرعة التقديم في دورات التدريب المهني المجانية،موضحًا إلى أنه يمكن الإلتحاق بتلك البرامج المجانية من خلال التقديم بمقرات مراكز التدريب المهنى الثابت او إدارة بحوث العمالة والتدريب الموجودة بمقر المديرية،لمن هُم فى سن 18 إلى 40 سنة،حيث يحصل المتدربين فى نهاية كل دورة على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل فى منشأت القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة وخارجها..

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