الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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اقتصاد

معرض النقل الذكي TransMEA يختتم فعالياته اليوم

معرض النقل الذكي،
معرض النقل الذكي، فيتو

تختتم اليوم الأربعاء فعاليات  المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا 2023 Trans-MEA، وضم معرض النقل الذكي العديد من النماذج الخاصة بوسائل النقل يستطيع الزوار الاطلاع عليها. 

مشاركة كبيرة للشركات العالمية 

 وشارك فى معرض النقل الذكي العديد من الشركات العالمية المتخصصة فى قطاعات النقل والتكنولوجيا، حيث شارك في المعرض 350  شركة من 50 دولة وشاركت هواوي  فى المعرض بتقديم حلول تكنولوجية تخدم قطاع النقل والخدمات اللوجستية بما في ذلك النقل، والطيران، والطرق، والسكك الحديدية، والموانئ البحرية والجافة، والخدمات اللوجستية التي تستهدف دفع عجلة التحول الرقمي بالاستفادة من التقنيات الحديثة مثل مجالات الأتمتة والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي. 

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قال جيم ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر إن المشاركة  تعكس الالتزام بتسريع التحول الرقمي في مصر، وفي تحقيق مهمة تسريع تطوير صناعة النقل والخدمات اللوجستية في مصر والمساهمة في ترسيخ مكانة مصر كمركز للتجارة العالمية واللوجستيات.

تعمل هواوي من خلال خبرتها التي تمتد لأكثر من عقدين في هذا القطاع الحيوي، على إنشاء منظومة نقل رقمية متكاملة. 

وتم خلال معرض النقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط قيام وزارة النقل باستعراض العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها وايضا التى تم افتتاحها بالتزامن مع المعرض مع عقد العديد من ورش العمل. 

اهتمام كبير بقطاع النقل 

وأقيم المعرض في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بقطاع النقل، باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة،حيث تقوم وزارة النقل حاليًا بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات ( الطرق والكباري - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائي - الموانئ البحرية - الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية - النقل النهري ) خلال الفترة من ( 2014-2024 ) باستثمارات 2 تريليون جنيه.

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النقل الذكي معرض النقل الذكي Trans-MEA التكنولوجيا النقل

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