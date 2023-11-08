لاعب مانشستر يونايتد  على رادار النصر السعودي

الدوري السعودي ، بدأ نادي النصر السعودي في تحديد صفقاته خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة في يناير.

وأكد الصحفي التركي الشهير أكرم كونور في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن نادي النصر يخطط للتعاقد مع مدافع مانشستر يونايتد الفرنسي رافائيل فاران البالغ من العمر 30 عامًا.

ويعد المدافع الفرنسي ولاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، رافائيل فاران، هو أحد الأهداف الرئيسية للدوري السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة 2024.

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وحقق فريق النصر السعودي فوزا مثيرا على نظيره الدحيل القطري بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد خليفة الدولي بالدوحة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وضغط الدحيل القطري في بداية المباراة مستغلا عاملي الأرض والجمهور، ونجح في تسجيل هدف التقدم عن طريق البرازيلي فيليب كوتينيو في الدقيقة الثامنة، قبل أن يرد النصر بهدفين عن طريق أندرسون تاليسكا في الدقيقتين 27 من صناعة عبدالرحمن غريب، و37 من صناعة السنغالي ساديو ماني، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق السعودي بنتيجة 2 / 1

وفي الشوط الثاني واصل أندرسون تاليسكا تألقه وأحرز الهدف الثالث له ولفريقه النصر السعودي “هاتريك”، قبل أن ينجح الدحيل في إحراز هدفه الثاني عن طريق فيليب كوتينيو من ركلة جزاء في الدقيقة 80، ليشهر بعدها الحكم البطاقة الحمراء في وجه خالد محمد صالح لاعب الدحيل بالدقيقة 90، وينتهي اللقاء بفوز النصر 3 / 2.

فيما أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن إيقاف الدولي المصري طارق حامد لاعب فريق ضمك، مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال بسبب قيامه بسلوك غير رياضي في مباراة ضمك والخليج، وأن قرار إيقاف طارق حامد غير قابل للاستئناف.

وطالب الإعلام السعودي بإيقاف كريستيانو رونالدو لاعب النصر، أسوةً بطارق حامد بع الاعتراض على حكم مباراة النصر والاتفاق، وطالبه بتغيير الحكم بسبب قراراته المثيرة للجدل في المباراة.

وفي مشهد غريب.. قام كريستيانو رونالدو، بـ"الركض" خلف حكم مباراة فريقه أمام الاتفاق، لأنه لم يحتسب أي خطأ للأسطورة البرتغالية، الأمر الذي أثار غضب الأخير، الذي نهض من أرضية الملعب بشكل سريع.

وبعد نهوضه.. قام كريستيانو رونالدو بـ"الركض" خلف الحكم، حتى منتصف الملعب تقريبًا، حيث ظهر وهو يصرخ في وجهه.





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