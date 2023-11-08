الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

فيش وتشبيه أون لاين، شروط وخطوات إصدار صحيفة الحالة الجنائية إلكترونيًا

شروط وخطوات إصدارصحيفة
شروط وخطوات إصدارصحيفة الحالة الجنائي،فيتو

تواصل وزارة الداخلية تطوير خدماتها الجماهيرية ومن بينها إصدار صحيفة الحالة الجنائية أون لاين دون عناء والتوجه  الى المقر وحدة إصدار الصحيفة الجنائية.

فيش وتشبيه أون لاين.. شروط وخطوات إصدارصحيفة الحالة الجنائية الالكترونيًا

 

ويمكن يإصدار صحف الحالة الجنائية المميكنة للمواطن داخل البلاد من خلال شبكة المعلومات الدولية وإستلامها دون الحضور لأحد مواقع الإصدار المنتشرة بالمحافظات بأقسام ومراكز الشرطة وذلك للأشخاص الذين توجد لهم بصمات مسجلة بالإدارة ولمن سبق قيامة باستخراج صحيفة حالة جنائية منذ بدء تشغيل النظام الجديد بتاريخ 30/12/2018 وفقًا للإشتراطات التالية:

Advertisements

موقع وزارة الداخلية استخراج فيش جنائي

وزير الداخلية: استخراج بطاقة الرقم القومي خلال 20 دقيقة

- أن يكون المتقدم للحصول على الصحيفة مقيمًا بداخل  البلادعند التقدم للصحيفة فقط.


- يقوم المواطن بنفسه بإدخال بياناته لإصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة من واقع بيانات بطاقة الرقم القومى الخاصة به.


- تسلم الصحيفة للشخص المتقدم للخدمة شخصيًا داخل جمهورية مصر العربية من واقع بيانات بطاقة الرقم القومى.


- سداد الرسوم المقررة للخدمة.


- يتم الانتهاء من إجراءات إصدار الصحيفة خلال 72 ساعة من تاريخ قبول الطلب وسيتم إتباع التعليمات المنظمة لإصدار صحيفة الحالة الجنائية وتسليمها لمندوب البريد ليقوم بتسليمها للمواطن من خلال البريد المصرى وفقا للمواعيد المتبعة للتسليم.

 

خطوات استخراج فيش وتشبيه أون لاين

 

الدخول على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية

اختيار الخدمات الإلكترونية

اختيار خدمة صحيفة الحالة الجنائية

ادخال البيانات المطلوبة

سداد الرسوم المقررة

تحديد عنوان الاستلام

بعد الانتهاء من الخطوات وتسجيل حفظه، تصلك الصحيفة  على عنوان الاستلام الذي تم تحديده في البيانات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

فيش وتشبيه فيش وتشبيه أون لاين صحيفة الحالة الجنائية إصدار صحف الحالة الجنائية

مواد متعلقة

إعادة فتح الطريق الإقليمى بعد انقشاع الشبورة

المرور تعيد فتح طريقى إسكندرية الصحراوي والدولي

حالة الطرق اليوم، احذر هذه الكباري والشوارع بالقاهرة والجيزة الأكثر زحاما

ضبط 237 تاجر مخدرات و35 متهما بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة بالمحافظات

حبس المتهمين باختطاف عامل وطلب فدية من أسرته

تحرير 454 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق لترشيد استهلاك الكهرباء

أخبار الحوادث اليوم: طالب يقتل زميله خلال مشاجرة أثناء حفل زفاف.. والإعدام شنقا لمتهمين في قضية طبيب الساحل

حبس طالب 4 أيام أنهى حياة زميله خلال حفل عرس بأسوان

الأكثر قراءة

رفع أسعار 11 نوعا من السجائر منها كليوباترا وبوكس

أخبار مصر: زيادة سعر 11 نوعا من السجائر، خطة إسرائيل لحكم غزة، انفراجة في أزمة البصل، محمد صبحي يخرج عن صمته والزمالك يصدمه

النواب الأمريكي يوجه اللوم لرشيدة طليب بسبب إسرائيل

أسعار السجائر الجديدة بعد زيادتها وهذا موعد التطبيق

مقاطعتها أفضل..7 أضرار كبيرة للمشروبات الغازية (انفوجراف)

العزيمة، حكاية أول فيلم مصرى واقعى ضد الفساد، إيراداته خيالية وأجر بطلته سابقة لم تحدث من قبل

فوائد البابونج للنساء، يخفف آلام الدورة الشهرية ويعزز نضارة البشرة وجمال الشعر

الزمالك يتحدى بيراميدز بنصف نهائي كأس مصر في الظهور الأول لمعتمد جمال

Advertisements

منوعات

المزيد

حضنه لابنته قد يكون الأخير، طبيب يودع أسرته عند معبر رفح ويعود لعلاج الجرحى في غزة

ختامه مديح وبهجة وإطعام، أبرز مشاهد الاحتفال بالليلة الأخيرة لمولد الحسين (فيديو وصور)

الموسيقى السودانية على طاولة بيت الغناء العربي في قصر بشتاك الخميس المقبل

تواشيح وذكر ، المئات يهيمون بحب آل النبي في مولد الحسين (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

رفع أسعار 11 نوعا من السجائر منها كليوباترا وبوكس

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في ختام التعاملات

توقعات بإعلان قوائم أسعار السجائر الجديدة من الشركات المنتجة الأربعاء

سعر النحاس في السوق مساء اليوم الثلاثاء 7-11-2023

المزيد

انفوجراف

مقاطعتها أفضل..7 أضرار كبيرة للمشروبات الغازية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 8 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 8 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 8 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية