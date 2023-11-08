فيش وتشبيه أون لاين، شروط وخطوات إصدار صحيفة الحالة الجنائية إلكترونيًا

تواصل وزارة الداخلية تطوير خدماتها الجماهيرية ومن بينها إصدار صحيفة الحالة الجنائية أون لاين دون عناء والتوجه الى المقر وحدة إصدار الصحيفة الجنائية.

فيش وتشبيه أون لاين.. شروط وخطوات إصدارصحيفة الحالة الجنائية الالكترونيًا

ويمكن يإصدار صحف الحالة الجنائية المميكنة للمواطن داخل البلاد من خلال شبكة المعلومات الدولية وإستلامها دون الحضور لأحد مواقع الإصدار المنتشرة بالمحافظات بأقسام ومراكز الشرطة وذلك للأشخاص الذين توجد لهم بصمات مسجلة بالإدارة ولمن سبق قيامة باستخراج صحيفة حالة جنائية منذ بدء تشغيل النظام الجديد بتاريخ 30/12/2018 وفقًا للإشتراطات التالية:

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- أن يكون المتقدم للحصول على الصحيفة مقيمًا بداخل البلادعند التقدم للصحيفة فقط.



- يقوم المواطن بنفسه بإدخال بياناته لإصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة من واقع بيانات بطاقة الرقم القومى الخاصة به.



- تسلم الصحيفة للشخص المتقدم للخدمة شخصيًا داخل جمهورية مصر العربية من واقع بيانات بطاقة الرقم القومى.



- سداد الرسوم المقررة للخدمة.



- يتم الانتهاء من إجراءات إصدار الصحيفة خلال 72 ساعة من تاريخ قبول الطلب وسيتم إتباع التعليمات المنظمة لإصدار صحيفة الحالة الجنائية وتسليمها لمندوب البريد ليقوم بتسليمها للمواطن من خلال البريد المصرى وفقا للمواعيد المتبعة للتسليم.

خطوات استخراج فيش وتشبيه أون لاين

الدخول على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية

اختيار الخدمات الإلكترونية

اختيار خدمة صحيفة الحالة الجنائية

ادخال البيانات المطلوبة

سداد الرسوم المقررة

تحديد عنوان الاستلام

بعد الانتهاء من الخطوات وتسجيل حفظه، تصلك الصحيفة على عنوان الاستلام الذي تم تحديده في البيانات.

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