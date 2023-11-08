الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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محافظات

رئيس منطقة الوادي الجديد الأزهرية يتابع سير العملية التعليمية بمعاهد باريس

رئيس منطقة الوادي
رئيس منطقة الوادي الجديد الأزهرية، ڤيتو

أجرى الشيخ فتحى إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد، يرافقه حسن سليمان مدير عام الشؤون القانونية بالمنطقة، جولة تفقدية بعدد من معاهد إدارة الخارجة التعليمية، وذلك فى إطار حرص الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية لمتابعة آخر التطورات والمستجدات داخل المؤسسات التعليمية الأزهريه.

استهل فضيلته، الزيارة بتفقد مقر معهد باريس الإعدادي الثانوي بحضور طابور الصباح والإذاعة المدرسية، ثم أجرى جولة تفقدية داخل أروقة المعهد للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بالمعهد وتوافر جميع التخصصات وعدم وجود عجز او خلل يضر بسير العملية التعليمية، كما أطمئن على جاهزية المعامل داخل المعهد من معمل الحاسب الآلي ومعمل العلوم وتوافر جميع الأدوات الخاصة به.  

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وشدد الشيخ فتحي إبراهيم، علي عدم التهاون مع أى تقصير فى العملية التعليمية والأهتمام الجيد بانتظام الجدول لجميع الحصص، مذكرًا الجميع بأننا نطبق مبدأ المساواة مع الجميع وليس هناك مصلحه مع أحد، هدفنا الأول والأخير هو رفعه ازهرنا الشريف والتواجد دائما على منصات التتويج والنجاح.

ثم بعد ذلك توجه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، لزيارة وتفقد معهد باريس الإبتدائى والمرور على فصول المعهد والاطمئنان علي إنتظام الدراسة بالمعهد واستقرار اليوم الدراسي والحرص علي تسكين الفصول ودورات المياه وفناء المعهد والعمل على اتباع كافه الإجراءات اللازمة الاحترازيه وتهويه الفصول حرصا علي سلامة أبنائنا الطلاب، والمرور على قاعات رياض الأطفال ومعامل الحاسب الآلي ومعمل العلوم، وأثناء العوده قام فضيلته بجولة تفقدية سريعه داخل معهد بغداد الإعدادي والاطمئنان علي إنتظام الدراسه بالمعهد واستقرار اليوم الدراسي والحرص علي تسكين الفصول وتوفير كافه التخصصات، ووعد بزيارة أخري للمعهد فى وقت لاحق.

هذا وأكد رئيس منطقة الوادي الجديد الأزهرية، بأن المتابعات مستمره لجميع معاهد الإدارة المركزية بكافة إدارتها الخارجه والداخلة والفرافرة والتواصل المستمر مع الإداره المركزيه لمنطقه الوادي الجديد الأزهرية.

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