حظر تعامل الجمهور مع الموظفين إلا من خلال مركز التطوير التكنولوجي بفرافرة الوادي الجديد

قرر الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، حظر دخول المواطنين إلى ديوان عام المركز، وذلك في اطار توجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتقديم خدمات متميزة للمواطنين وللتسهيل عليهم في الحصول علي الخدمات المختلفة وفصل مقدم الخدمة عن طالبها.

وقال رئيس مركز ومدينة الفرافرة، أنه يحظر على العاملين التعامل المباشر مع المواطنين ويكون التعامل عن طريق المركز التكنولوجى، بدءًا من تقديم الخدمة وانتهاءً بالحصول عليها، وذلك بهدف فصل مقدم الخدمة عن طالبها وتحقيق خدمة لائقة بالمواطن.

Advertisements

وأكد ياسر، أنه في حالة مخالفة ذلك سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين ومجازاة الموظف المختص ورئيس القسم بخصم أجر ثلاثة أيام من راتبهما الشهرى وذلك اعتبارًا من الاثنين الموافق ٦ / ۱۱ / ۲۰۲۳.

وعلى جانب أخر اكد رئيس المركز، علي ضرورة الإستعداد التام للعاملين بالمركز التكنولوجى والتعامل الجيد مع المواطنين وسرعة أداء الخدمة لهم وتيسيرها وإزالة أسباب شكواهم والحصول على الموافقات والخدمات بشفافية كاملة.

متابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

هذا وقد اجرى الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة، جولة تفقدية، بديوان عام المركز وذلك بهدف متابعة سير العمل وتذليل معوقاته بمختلف الاقسام.

كما تفقد رئيس المركز، سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وذلك للوقوف على الخدمات المقدمة به ومتابعة سير العمل، موجهًا بتسهيل كافة الإجراءات للمواطنين مشددًا على عدم تعامل أي مواطن مع الإدارات الخلفية بالديوان، على أن يكون تعامل المواطن مع المركز التكنولوجي مباشرة، بدءا من تقديم الخدمة وانتهاء بالحصول عليها، وذلك بهدف فصل مقدم الخدمة عن طالبها وتحقيق خدمة لائقة بالمواطن.

وأشار رئيس مركز ومدينة الفرافرة، الي ضرورة تدعيم المركز التكنولوجي بموظف من كل قسم وذلك لسرعه اداء العمل وللتسهيل علي المواطنين، موجهًا بتدعيم المركز التكنولوجي بمبرد مياة وتجهيز الموقع المقابل له بالخارج لإنتطار السيارات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ