الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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محافظات

طالبة بالأقصر تحصل على المركز الثالث في بطولة الجمهورية للكاراتيه

الطالبة سارة حسين،
الطالبة سارة حسين، فيتو

 حصلت الطالبة سارة حسين أحمد  بمدرسة القرنة الثانوية بإدارة القرنة التعليمية على المركز الثالث الجمهوري في بطولة الجمهورية للمدارس في لعبة الكاراتيه كوميتيه، والتي قد أقيمت على ملاعب المركز الأولمبي بحي المعادي محافظة القاهرة.

ويأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبقيادة الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر.

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وبعث خالد برسالة شكر لمدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية هشام عبد الستار على مجهوداته الدؤوبة في رعاية الأنشطة الطلابية، ولموجه عام التربية الرياضية بدوي منصور على النجاحات المتواصلة في مجال التربية الرياضية.

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