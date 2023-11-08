طالبة بالأقصر تحصل على المركز الثالث في بطولة الجمهورية للكاراتيه
حصلت الطالبة سارة حسين أحمد بمدرسة القرنة الثانوية بإدارة القرنة التعليمية على المركز الثالث الجمهوري في بطولة الجمهورية للمدارس في لعبة الكاراتيه كوميتيه، والتي قد أقيمت على ملاعب المركز الأولمبي بحي المعادي محافظة القاهرة.
ويأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبقيادة الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر.
وبعث خالد برسالة شكر لمدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية هشام عبد الستار على مجهوداته الدؤوبة في رعاية الأنشطة الطلابية، ولموجه عام التربية الرياضية بدوي منصور على النجاحات المتواصلة في مجال التربية الرياضية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.