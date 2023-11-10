الجمعة 10 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

ارتفاع الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية.. جهاز التعبئة العامة والإحصاء يعلن معدل التضخم في مصر غدا

اعلان مؤشر التضخم
اعلان مؤشر التضخم غدا، فيتو

 

 

يعلن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، غدا السبت، الرقم القياسي العام للأسعار لإجمالي الجمهورية لشهر أكتوبر 2023.

ما معنى التضخم 

 

ويعد مصطلح التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، والتضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض.

 

 

 

 

 

ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث إنه الكيان المسئول عن الإحصاءات الرسمية..

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الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم السنوى إلى 40.3% والشهري 2.1% لشهر سبتمبر 2023

كشف التقرير الشهرى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أنه بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (187.8) نقطة لشهر سبتمبر 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (2.1%) عن شهر اغسطس 2023.

 

 

 أسباب ارتفاع التضخم 


ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (4.9%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.4%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (3.4%)، مجموعة الخضروات بنسبة (19.0%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.5%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (1.5%)

وبلغ ارتفاع مجموعة الأقمشة  نسبة (2.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.9%)، مجموعة الأحذية  بنسبة (1.1%)، مجموعة إصلاح  الأحذية بنسبة (2.3%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.0%)

أما مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية فبلغت النسبة (1.2%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.8%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.6%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (4.3%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.4%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.9%).
• هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.9%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-0.2%).

 

معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية


وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (40.3%) لشهر سبتمبر 2023 مقابل (15.3%) لنفس الشهـر من العام السابق

 

ارتفاع التضخم وانخفاض القيمة الشرائية

والتضخم، يعني ارتفاعًا تصاعديًّا ومستمرًّا لمستوى الأسعار في الاقتصاد، نتيجة لانخفاض قيمة النقود أو بمعنى آخر، انخفاض القيمة الشرائية للعملة، لكنه يتعدى ذلك الدور لارتباطه بالفائدة التي تؤثر بدورها في معدلات الاقتراض من البنوك، وبالتالي معدلات الاستثمار وفرص التشغيل.

كما يعنى مصطلح التضخم أيضًا التغير في أسعار المستهلكين، وتحديدًا التغير في أسعار المجموعات السلعية الخاصة بالمستهلكين مثل الخضراوات والفاكهة.

ويعتبر خفض مستويات التضخم، أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي في أي دولة بالعالم، فالعلاقة بين التضخم وسعر الفائدة غالبًا ما تكون طردية، فكلما ارتفع التضخم لجأت السياسة النقدية لرفع الفائدة لحماية صغار المودعين.

معدلات الاستثمار والتشغيل

وترتبط الفائدة بعلاقة سلبية بالاستثمار، فكلما ارتفعت الفائدة زادت تكلفة الاقتراض بالبنوك فانخفضت معدلات الاستثمار والتشغيل والعكس صحيح.

وينتج التضخم من حدوث اختلالات بالسوق كأن يكون حجم النقود أكبر بكثير من السلع والخدمات المنتجة بالاقتصاد، وتخفيض معدل التضخم في هذه الحالة يتطلب إعادة التوازن في السوق بزيادة إنتاج السلع أو تقليل السيولة النقدية.

وإذا أردنا الحديث بشكل مبسط فإنه على سبيل المثال إذا كان لدينا 100 جنيه كانت تشتري مستلزمات كثيرة، لا يمكنها الآن شراء نصف ما كان يتم شرائه من قبل نتيجة ارتفاع الأسعار الذي ينتج عنه زيادة في معدلات التضخم.

 

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