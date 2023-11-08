"البنا والمنشاوي والزامل" أبرز القراء بخريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم

كشفت إذاعة القرآن الكريم عن الخريطة الزمنية الكاملة لتلاوات المصحف المرتل والقرآن المجود اليوم الأربعاء 24 ربيع آخر 1445 هجرية.

ونستعرض الخريطة الكاملة.

تلاوات القرآن المجود يوم الأربعاء 24 ربيع آخر 1445 هجرية

ويستهل تلاوات القرآن المجود اليوم الأربعاء في تمام الساعة الـ40: 6 (ص) بتلاوة للشيخ أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورة الرعد 5ق



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة يوسف 30ق



00: 8 (ص)تلاوة للشيخ محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة لقمان 30 ق



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة العنكبوت 15 ق



44: 11(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد محمود عصفور وما تيسر من سورتى الحجرات- ق 30ق



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58: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمدى بحيرى عبد الفتاح وما تيسر من سورة الإسراء 15ق



13:23 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ جمال السيد حسين وما تيسر من سورة الأعراف 15ق



24: 16 ( قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة الحجرات 25ق



08: 17 ( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمد عبدالحليم سلامة وما تيسر من سورة النحل 30ق



42: 17 (قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ شعبان الصياد وما تيسر من سورة الكهف 27ق



18:27( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود صديق المنشاوى وما تيسر من سورة التوبة 30ق



19:45( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة طه 15ق

20:45( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ السيد متولى عبد العال وما تيسر من سورة إبراهيم 15ق



22:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد عبد العزيز حصان وما تيسر من سورة يوسف 30ق





وتبدأ في تمام الساعة الـ 9:15 مساء أمسية الدينية

تلاوة للقارئ الطبيب أحمد عبد الرحمن الزارع مع ابتهالات للشيخ عمر فرحان عبد المجيد تقديم الإعلامي الدكتور كمال نصر الدين.

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة مريم 42ق.



24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ على حجاج السويسى وما تيسر من سورتى القيامة - والإنسان 44ق.



01:34 (بعد منتصف الليل) للشيخ حمدى الزامل وما تيسر من سورة النجم 15ق.



02:25(بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد السيد البليطي وما تيسر من سورة الروم 15ق.



03:45 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وما تيسر من سورة المؤمنون 15ق.





تلاوات المصحف المرتل اليوم الأربعاء

ونستعرض التلاوات ومواقيت إذاعتها كالتالي:

كالتالي

الساعة / 06:00 / تلاوة للقارئ / عبدالباسط عبدالصمد / ماتيسر من سورتى الانفطار - التين ومدة التلاوة / 27 ق

الساعة / 08:49 / تلاوة للقارئ / عبدالباسط عبدالصمد / ماتيسر من سورتى العلق إلى ختام القرآن الكريم ومدة التلاوة / 15 ق

الساعة / 10:00 / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ماتيسر من فاتحة الكتاب واول سورة البقرة ومدة التلاوة / 30 ق

الساعة / 10:45 / تلاوة للقارئ / محمود علي البنا / ما تيسر من سورة البقرة ومدة التلاوة / 28 ق

الساعة / 12:19 / تلاوة للقارئ / محمود علي البنا / ما تيسر من سورة البقرة ومدة التلاوة / 29 ق

الساعة / 13:56 / تلاوة للقارئ / محمود علي البنا / ما تيسر من سورة البقرة ومدة التلاوة / 32 ق

الساعة / 19:05 / تلاوة للقارئ / محمود علي البنا / ما تيسر من سورتى البقرة – آل عمران ومدة التلاوة / 29 ق

الساعة / 01:00 / تلاوة للقارئ / محمود علي البنا / ما تيسر من سورة آل عمران ومدة التلاوة / 29 ق

الساعة / 02:43 / تلاوة للقارئ / محمود علي البنا / ما تيسر من سورة آل عمران ومدة التلاوة / 29 ق

الساعة / 03:13 / تلاوة للقارئ / محمود علي البنا / ما تيسر من سورتى آل عمران – النساء ومدة التلاوة / 30 ق

الساعة / 05:24 / تلاوة للقارئ / محمود علي البنا / ما تيسر من سورة النساء ومدة التلاوة / 29 ق