أتلتيكو مدريد يكتسح سيليتك 6-0 في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، فاز أتلتيكو مدريد على سيلتك الاسكتلندي بنتيجة 6-0 في إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وسجل سداسية أتلتيكو كل من ألفارو موراتا هدفين وجريزمان هدفين وساؤول هدف ونيدو هدف.

وفي لقاء آخر فاز فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على ضيفه يونج بويز السويسري، بثلاثة أهداف، من المباراة التي جمعهما على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سيطر مانشستر سيتي على الكرة مع الدقائق الأولى مستغلا عاملي الأرض والجمهور، وفارق الإمكانيات والخبرات لصالح لاعبيه، وكانت أول الفرص في الدقيقة السابعة، بعد كرة عرضية من جاك جريليش قابلها ريكو لويس بتسديدة من على حدود منطقة الـ6 ياردات أبعدها مدافع يانج بويز قبل أن تمر إلى المرمى.

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وفي الدقيقة 11، أطلق إرليج هالاند تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ابعدها الحارس أنتوني راسيوبي.

وفي الدقيقة 17، احتسب الحكم ركلة حرة لفريق مانشستر سيتي على حدود منطقة جزاء يونج بويز نفذها كايل ووكر بتسديدة أبعدها الحارس أنتوني راسيوبي إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 22، احتسب الحكم ركلة جزاء للسيتي بعد إعاقة من ساندرو ووبر مدافع يونج بويز لمحاولة مرور ماتيوس نونيز، تصدى لها إرلينج هالاند وسددها بنجاح معلنا تقدم مانشستر سيتي بالهدف الأول.

بعدها سيطر مانشستر سيتي على الكرة بشكل كامل وسط محاولات لإحراز الهدف الثاني.

وفي الوقت بدل الضائع، أحرز الدولي الإنجليزي فيل فودين لاعب مانشستر سيتي الهدف الثاني لفريقه بعدما مر بشكل رائع من جهة اليمين ثم سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتي بثنائية نظيفة.

ونجح هالاند في إحراز الهدف الثالث للسيتي بعد تسديدة صاروخية بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى في الدقيقة 52.

مجموعات دوري أبطال أوروبا



المجموعة الأولى: بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاجن، جالطة سراي.

المجموعة الثانية: إشبيلية، أرسنال، أيندهوفن، لانس.

المجموعة الثالثة: نابولي، ريال مدريد، براجا، يونيون برلين.

المجموعة الرابعة: بنفيكا، إنتر ميلان، سالزبورج، ريال سوسيداد.

المجموعة الخامسة: فينورد، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، سلتيك.

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان، دورتموند، ميلان، نيوكاسل.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، لايبزيج، النجم الأحمر، يونج بويز.

المجموعة الثامنة: برشلونة، بورتو، شاختار، رويال أنتويرب.

نتائج الجولة الثالثة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا



إنتر ميلان 2-1 ريد بول سالزبورج

جالاتا سراي 1-3 بايرن ميونيخ

بنفيكا 0-1 ريال سوسيداد

سبورتنج براجا 1-2 ريال مدريد

لانس 1-1 إيندهوفن

مانشستر يونايتد 1-0 كوبنهاجن

أشبيلية 1-2 أرسنال

يونيون برلين 0-1 نابولي

فينورد 3-1 لاتسيو

برشلونة 2-1 شاختار دونيتسك

سيلتك 2-2 أتلتيكو مدريد

يونج بويز 1-3 مانشستر سيتي

لايبزيج 3-1 سرفينيا زفيزدا

رويال أنتويرب1-4 بورتو

نيوكاسل يونايتد 0-1 بروسيا دورتموند

باريس سان جيرمان 3-0 ميلان

نتائج الجولة الثانية لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا



فوز سبورتنج براجا البرتغال علي يونيون برلين المانيا 3-2

فوز ريال سوسيداد إسبانيا على ريد بول سالزبورج النمسا 2-0

فوز جالطة سراي تركيا على مانشستر يونايتد إنجلترا 3-2

فوز إنتر ميلان إيطاليا على بنفيكا البرتغال 1-0

تعادل آيندهوفن هولندا مع إشبيلية إسبانيا 2-2

فوز لانس فرنسا على أرسنال إنجلترا 2-1

فوز ريال مدريد إسبانيا على نابولي إيطاليا 3-2

فوز بايرن ميونخ ألمانيا على كوبنهاجن الدنمارك 2-1

فوز أتلتيكو مدريد إسبانيا على فينورد روتردام هولندا 3-2

فوز شاختار دونيتسك أوكرانيا علي رويال أنتويرب بلجيكا 3-2

فوز نيوكاسل يونايتد إنجلترا على باريس سان جيرمان فرنسا 4-1

تعادل بوروسيا دورتموند ألمانيا مع ميلان إيطاليا 0-0

فوز برشلونة إسبانيا على بورتو البرتغال 1-0

فوز لاتسيو إيطاليا على سيلتك أسكتلندا 2-1

تعادل سرفينا زفيزدا صربيا مع يونج بويز سويسرا 2-2

فوز مانشستر سيتي إنجلترا علي لايبزيج المانيا 3-1

نتائج الجولة الأولى لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا



فوز بايرن ميونخ على مانشستر يونايتد 4-3

تعادل كوبنهاجن مع جالطة سراي 2-2

تعادل إشبيلية مع لانس 1-1

فوز أرسنال على أيندهوفن 4-0

فوز نابولي على سبورتنج براجا 2-1

فوز ريال مدريد على يونيون برلين 1-0

فوز ريد بول سالزبورج علي بنفيكا 2-0

تعادل إنتر ميلان مع ريال سوسيداد 1-1

فوز فينورد على سيلتك 2-0

تعادل أتلتيكو مدريد مع لاتسيو 1-1

فوز باريس سان جيرمان على دورتموند 2-0

تعادل ميلان مع نيوكاسل 0-0

فوز مانشستر سيتي على النجم الأحمر 3-1

فوز لايبزيج على يونج بويز 3-1

فوز برشلونة على رويال أنتويرب 5-0

فوز بورتو على شاختار 3-1