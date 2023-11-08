الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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محافظات

إزالة تعديات على 43 فدان أملاك الدولة بقرى فلسطين والثورة بالوادي الجديد

إزالة تعديات على
إزالة تعديات على أراضي الدولة، فيتو

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، برئاسة أحمد صدقي عبد الله مساعد رئيس المركز، حملة لإزالة تعديات في المهد على أراضي زراعية، بقرى الثورة وفلسطين وتحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهمم.

 

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمساحة 40 فدانًا على أراضى زراعية بقرى ناصر الثورة، بالإضافة إلى إزالة 3 أفدنة بقرية فلسطين خلال يومين، وذلك خلال المرور على بعض المشروعات الاستثمارية والأراضي الزراعية المستأجرة من الدولة وإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بمدينة الخارجة. 

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 وأهابت محافظة الوادي الجديد، بالمواطنين سرعة تقنين أوضاعهم وتجنب التعدي على أراضي وأملاك الدولة أو البناء المخالف، كما تؤكد أن وحدات المتغيرات المكانية بالمراكز تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

  ومن جانبه قال اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد إن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة، على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم.  

ولفت محافظ الوادى الجديد، إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع أجهزة الدولة المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات، وتطبيق القانون بكل حسم وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ. 

 وأشار إلى أن الموجة الحالية بدأت في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، موضحا أن هناك تنسيقًا بين المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة. 

 وطالب الزملوط، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق مع جهات الولاية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدًا ضرورة عدم التهاون في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة، واستمرار التنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظًا على حق الشعب.

 

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