الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رياضة

وزير الشباب والرياضة يطمئن على العامري فاروق في المستشفى

العامري فاروق، فيتو
العامري فاروق، فيتو

العامري فاروق، حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على زيارة العامري فاروق وزير الرياضة الأسبق ونائب رئيس النادي الأهلي في المستشفى من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، قبل إجراء العملية الجراحية، بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تمنياته بالشفاء العاجل للعامري فاروق نائب رئيس نادي الأهلي. 

وكشف مصدر مقرب من العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، آخر تطورات حالته الصحية، بعد نقله إلى المستشفى بسبب أزمة صحية خلال تواجده في مقر القلعة الحمراء.

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وكان العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال تواجده بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، وتم نقله إلى مستشفى المعلمين، قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر، لإجراء عملية جراحية دقيقة في المخ نظرا لتأخر حالته الصحية.

وكشف مصدر مقرب من نائب رئيس النادي الأهلي، أن العامري فاروق أجرى العملية الجراحية الأولى لإيقاف النزيف على المخ، قبل أن يدخل إلى جراحة ثانية بسبب مشكلة في شريان، حيث أكد المصدر أن حالته مازالت حرجة. 

وكان خالد العامرى، شقيق العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، من كل المصريين الدعاء لأخيه بالشفاء

وكتب خالد العامرى تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: "رجاء من كل مصر تدعو لأخى العامرى فاروق".

وأضاف: "العامري في غيبوبة نتيجة نزيف في المخ ويحتاج إلى دعاء كل المصريين".

وتقرر نقل  العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر لإجراء عملية جراحية دقيقة في المخ نظرا لتأخر حالته الصحية.

 

وكان العامرى فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال تواجده بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، وتم نقله إلى مستشفى المعلمين.

 

الأهلى يواجه سيراميكا

من ناحية أخرى يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سيراميكا كيلوباترا في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الرابعة عصر غد الأربعاء على ملعب المقاولون العرب.

شقيق العامري فاروق عن حالته الصحية: محتاج دعوات كل المصريين

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العامرى فاروق الأهلي الشباب والرياضة وزير الشباب ولرياضة أشرف صبحي

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