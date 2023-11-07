الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رياضة

الدوري المصري، فقرات بدنية بمران الأهلي استعدادًا لمباراة سيراميكا

تدريبات الأهلى، فيتو
تدريبات الأهلى، فيتو

مران الأهلي، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، التي ‏تجمع الفريقين غدًا الأربعاء والمؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.‏

 

فقرات بدنية بمران الأهلى

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فقرة بدنية في بداية المران، وفقًا للبرنامج البدني الذي تم وضعه لتجهيز اللاعبين للمباراة.‏

واستكمل اللاعبون فقرات المران بتدريبات خططية متنوعة، حرص خلالها مارسيل كولر المدير الفني على إجراء تقسيمة كرة قوية ‏بمشاركة الجميع.‏

 

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وواصل الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ‏استاد المقاولون ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري.‏

 

هدافو الأهلي بالدوري الموسم الحالي

ونجح لاعبو الأهلي في أحرز 9 أهداف وتلقت شباكه هدفًين خلال الثلاث مباريات الذى خاضهم المارد الأحمر في بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

الدوري المصري، الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة سيراميكا، فيتو 

1- أحرز بيرسي تاو أربع أهداف بواقع هدفين في شباك فريق المصرى البورسعيدي في لقاء الجولة الأولى بالدوري وهدفين آخرين في لقاء الجولة الثانية بالدوري.

الدوري المصري، الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة سيراميكا، فيتو 

2- سجل رضا سليم هدفًا في شباك فريق المصرى البورسعيدي في لقاء الجولة الأولى بالدوري 

الدوري المصري، الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة سيراميكا، فيتو 

3- أحرز كريم فؤاد هدفًا في شباك فريق المصرى البورسعيدي في لقاء الجولة الأولى بالدوري.

الدوري المصري، الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة سيراميكا، فيتو 

4- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك فريق الإسماعيلي في لقاء الجولة الثانية بالدوري.

الدوري المصري، الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة سيراميكا، فيتو 

5- أحرز طاهر محمد طاهر هدفًا في شباك فريق المقاولون العرب في لقاء الجولة السادسة بالدوري.

6- سجل محمد هانى هدفًا في شباك فريق المقاولون العرب في لقاء الجولة السادسة بالدوري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا

وتذاع مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر.

 

التشكيل المتوقع للأهلى أمام سيراميكا

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة سيراميكا كليوباترا بتشكيل مكون من:
 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، ومحمد عبد المنعم، أكرم توفيق.

في خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور.

في خط الهجوم: حسين الشحات، صلاح محسن، بيرسي تاو

 

6 مواجهات جمعت الأهلي وسيراميكا

والتقى الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في ست مباريات قبل ذلك حيث فاز المارد في أربع مباريات وتعادل في مباراتين فقط دون أن يتلقى الفريق الأحمر أى خسائر. 

 

مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا

1- الأهلي 2 -0 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

2- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

3- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

4- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

5- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

6- الأهلى 1-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

 

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