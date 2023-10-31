الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

نوال خميس رائدة الزراعة في "حدوتة مصرية" على الشرق الأوسط

نوال خميس رائدة الزراعة
نوال خميس رائدة الزراعة في "حدوتة مصرية" على الشرق الأوسط

 

يستضيف الإذاعي أحمد إبراهيم مقدم برنامج حدوتة مصرية على إذاعة الشرق الأوسط، نوال خميس رائدة الزراعة في محافظة الفيوم وعضو الحملات القومية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية في العاشرة من مساء الخميس المقبل.

 

وتتحدث نوال خميس خلال اللقاء عن مشوار حياتها ونشأتها وجذورها وتعليمها ورحلتها مع الأرض والزراعة وتكريمها من جميع وزراء الزراعة ومحافظي الفيوم.

 

كما تتحدث أيضا عن رحلاتها خارج مصر لعرض تجاربها الناجحة في الزراعة، وكيف حققت التوازن بين عملها في مهنة الفلاحة الشاقة وتربية أولادها والحفاظ على أسرتها.

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برنامج حدوتة مصرية

 


تجدر الإشارة إلى أن ‏ "حدوتة مصرية" برنامج يسلط الضوء على كل العلماء والخبراء والزراع والصناع والمبدعين المصريين بشتى المجالات فى الداخل والخارج أيضا كل من يقدم خدمات جليلة للوطن من خلال استضافتهم وعرض قصة كفاحهم ونجاحهم وتقديمهم كنموذج وقدوة طيبة تحتذى للشباب المصرى. 


والبرنامج يذاع الخميس من كل أسبوع فى العاشرة مساءًا بإذاعة الشرق الأوسط، ‏إعداد وتقديم أحمد إبراهيم.

 

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نوال خميس برنامج حدوتة مصرية إذاعة الشرق الأوسط المذيع أحمد إبراهيم الاذاعة المصرية

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