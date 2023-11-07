أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تتويج المنتخب الوطني الأول لكرة الهدف للمكفوفين بالمركز الأول في منافسات بطولة الأهرامات الدولية الثانية، التي استضافتها القاهرة بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، بمشاركة 5 فرق هي منتخب مصر، السعودية، العراق، رومانيا، ونادى ألعاب دمنهور.

أشار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إلى الإصرار والتحدى الذى يتحلي به أبطال مصر البارالمبين في مختلف الألعاب الرياضية، وقدرتهم على تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الدولية، وسيكون لاعبو كرة القدم الذين يلعبونها برجل واحدة من ذوى القدرات والهمم ، امتدادًا لتلك الإنجازات.

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الشباب والرياضة مصر تتوج ببطولة الأهرامات الدولية لكرة الهدف للمكفوفين، فيتو

حضر المباراة النهائية الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضية، ومحمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية، والدكتور أحمد الشافعي مدير إدارة الاتحادات النوعية.

الشباب والرياضة مصر تتوج ببطولة الأهرامات الدولية لكرة الهدف للمكفوفين، فيتو

وفاز المنتخب المصري على نظيره السعودي بنتيجة 7 / 0 في المباراة النهائية، بعد أداء مميز قدمه الفراعنة خلال البطولة، وسط حالة من التفاؤل والطمأنينة على الجهاز الفني بقيادة الدكتور محمد فرحات المدير الفني.

وأشادت الدكتورة سونيا عبد الوهاب، بجهود اللجنة المنظمة للبطولة بعد النجاح المميز التي حققته في ظل المشاركة الفعالة من جانب الفرق المشاركة، مؤكدًة على أن الدكتور أشرف صبحي وجه بتقديم كافة أوجه الدعم للاتحاد من أجل تحقيق الهدف الرئيسي، وهو التأهل لدورة الألعاب البارالمبية 2024 وكذلك جميع رياضات أصحاب الهمم كونها تحظى باهتمام بالغ من جميع مؤسسات الدولة.

فيما التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الصربي زوران ميلونوفيتش رئيس اتحاد البحر المتوسط للملاحة الرياضية ورئيس لجنة التطوير بالاتحاد الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث ترتيبات استضافة مصر لبطولة البحر المتوسط 2025.

وزير الشباب والرياضة يؤكد أهمية الملاحة الرياضية

أكد وزير الشباب والرياضة أن الملاحة الرياضة من أكثر اللعبات التي يمكن تسويقها سياحيًا، لتنشيط السياحة بصفة عامة، مشيرًا إلي أن البنية التحتية القوية التي تمتلكها الدولة المصرية تساعدها على استضافة مختلف البطولات القارية والعالمية، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة السياسية، لافتًا إلي تقديم كل الدعم من أجل نجاح جميع الفعاليات تنظيميًا وفنيًا، واستمرار سلسلة تفوق الدولة المصرية في استضافة البطولات والأحداث الدولية الكبرى.

أشرف صبحي يبحث ترتيبات استضافة بطولة البحر المتوسط للملاحة الرياضية، فيتو

أشار أشرف صبحي إلي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل بالتعاون مع الاتحاد على توسيع القاعدة العامة للممارسة الرياضية للعبة، وتعظيم الاستفادة من مقومات وأصول الدولة المصرية المتمثلة في المعالم السياحية والأثرية والمقاصد الثقافية والمحميات الطبيعية والمشروعات التنموية العملاقة، والترويج لها من خلال الملاحة الرياضية.