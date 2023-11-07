الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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سياسة

الأنبا دانيال يرسم كاهنين جديدين للخدمة بمطرانية المعادي

إيبارشية المعادي،فيتو
إيبارشية المعادي،فيتو

احتفلت مطرانية المعادى برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال مطران إيبارشية المعادى سكرتير المجمع المقدس بسيامة اثنين من للشمامسة في رتبة القسيسية، وهما الشماس ملاك حبيب قسا باسم القس بيشوى حبيب على مذبح كنيسة الأنبا بيشوى، والشماس بيتر سعد قسا باسم القس سوريال سعد كاهنا عاما على مستوى الإيبارشية.

أقيمت صلوات القداس الإلهي بكنيسة القديس الأنبا بيشوي، بحضور مجموعة كبيرة من الأباء كهنة الإيبارشية والشمامسة وشعب الكنيسة، وعقب صلاة الصلح تمم نيافة الأنبا دانيال مطران المعادى سكرتير المجمع المقدس طقس السيامة وسط أجواء من الفرح.

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وتحدث نيافة الأنبا دانيال - في كلمته الروحية خلال صلوات القداس - عن انجيل قيامة السيد المسيح لابن أرملة نايين، ودور الأباء الكهنة والخدام في رعاية المخدومين والشعب وضرورة المساعدة في إيقاظ الحياة الروحية ودورهم الهام في إنقاذهم من الموت الروحى. 


وعقب صلوات القداس الإلهي قام خورس الشمامسة بعمل دورة داخل صحن الكنيسة بصحبة الأباء الكهنة الجدد، في أجواء من الفرحة عمت جميع المشاركين.

البابا تواضروس يتابع العمل الرعوي لكهنة كنائس قطاع القبة

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،في المقر البابوي بالقاهرة، كهنة كنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية وأسرهم، برفقة نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام للقطاع، وذلك في إطار متابعة قداسة البابا تواضروس للعمل الخدمي في القطاعات الرعوية بالقاهرة.

وقدم نيافة الأنبا ميخائيل الشكر في بداية اللقاء، لقداسة البابا تواضروس لحرصه على لقاء الكهنة ومتابعة أحوال خدمتهم، والاطمئنان عليهم وعلى أسرهم.

وقدم نيافة الأنبا ميخائيل عرضًا تقديميًّا شاملًا شرح خلاله للعمل الرعوي الجاري في القطاع بكل جوانبه، وألمح إلى الأنشطة الخدمية التي يقدمها القطاع لأبنائه والمسابقات التعليمية التي تهدف لإرساء القيم الإيمانية والكتابية في نفوسهم.

ورحب بهم قداسة البابا تواضروس وألقى عليهم كلمة روحية مناسبة، وتلقى أسئلتهم، مجيبًا عليها.

وفي الختام وزع عليهم قداسة البابا تواضروس هدايا والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.

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