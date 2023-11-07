بسبب فلسطين، بوستر فيلم بلوموندو يثير انقسام الجمهور عبر السوشيال ميديا

بعد نشر أبطال عمل فيلم بلوموندو بوستر العمل عبر مواقع السوشيال ميديا، انقسمت الآراء ما بين مؤيد ومعارض لعرض الفيلم في دور السينما في مصر والسعودية خلال هذه الأيام، وذلك بسبب ما تشهده فلسطين من أحداث مؤلمة.

أحداث فيلم بلوموندو

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتوالى الأحداث.

هجوم على الفنانة هاجر أحمد

وشن عدد كبير من المتابعين للفنانة هاجر أحمد هجومهم بسبب مشاركة الفنانة لبوستر الفيلم حيث وجهت إحدى المتابعات تساؤلا قائلة:"بجد والله ع أساس بقي إننا هندخل السينما نتفرج".

وردت عليها الفنانة هاجر أحمد:"اللي حابب يدخل السينما يدخل واللي مش حابب میدخلش أنا شخصيا مش هقدر ادخله الفترة دي أبدا لظروف كتير العمل ده مجهود كبير وتعب ناس متصور من شهور كتير جدا حبيبتي".

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وعبر آخر:"بجد مش عارف ازاي جايلكو نفس تعرضو عادي كدا ولا كأن في حاجة بتحصل أجلوا الموضوع طيب عالاقل متتعاملوش إنه عادي دانتو المفروض صفوة المجتمع يعني"

وأثار أحد المتابعين تساؤل قائلا:"وفلسطين ؟"

بعض المتابعين يتضامنون مع طاقم عمل الفيلم

ومن جهة أخرى تضامن بعض المتابعين مع طاقم العمل وخاصة مع الفنانة هاجر أحمد حيث عبر أحدهم:" جماعة ده شغلها مبتروحوش شغلكم طيب !!!! هي اللي ف إيديها اكيد عملته تبرعات بقي او غيره"

ودافع آخر عن الفنانة هاجر أحمد:"جماعة يا ريت قبل ما حد يكتب كومنت ياخد منه وقته دقيقة ويقرأ ردودها علي التعليقات هي وضحت موقفها وهي فعلا ملهاش ذنب، هي مش مسؤلة عن موعد نزول الفيلم دي حاجة تاني حاجة الحاجات دي متصورة من بدري مش في ظل الاحداث اللي بتحصل وزي بردو ما هي قالت اللي مش حابب يشوفه ماشيوفهوش الموضوع بسيط"