تعرف على محطات المترو المقرر افتتاحها الأسبوع المقبل

انتهت الهيئة القومية للأنفاق من الاستعدادات النهائية لتشغيل وافتتاح محطات المترو الجديدة والمقرر افتتاحها للجمهور خلال الأيام القادمة خلال احتفالات نصر أكتوبر.

وتابع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الاستعدادات النهائية لتشغيل وافتتاح محطات المترو الجديدة والمقرر دخولها الخدمة قريبا وانتهت هيئة الأنفاق من كافة الاستعدادات لتشغيل محطات مترو جديدة في بشرى سارة لأهالي المناطق التي تمر منها هذه المحطات.

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وأجرت هيئة الأنفاق بالتعاون مع الشركات المنفذة لمحطات المترو الجديدة، اختبارات السلامة قبل بدء اختبارات التشغيل خلال الفترة المقبلة.

وشملت اختبارات السلامة اختبار الدخان والدفاع المدني لتجربة استعدادات أجهزة المحطات لمواجهة أي طوارئ.

وقامت هيئة الأنفاق بتركيب بوابات مخصصة لذوي الهمم بمحطات المترو الجديدة المقرر تشغيلها خلال الفترة المقبلة في إطار الاهتمام بذوي الهمم وكبار السن وتقديم خدمات استثنائية لهم.

وتسعى الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو لتقديم خدمات على أعلى مستوى للركاب لضمان تحقيق أعلى نسبة رضا من الركاب.

وتقدم الأنفاق العديد من الخدمات من خلال محطات المترو الجديدة:

- خدمة بوابات ذوى الهمم.

- خدمة الواي فاي ببعض المحطات.

- خدمات الحجز الإلكتروني والكارت المجمع للتذاكر.

- خدمات التخفيضات للطلاب وكبار السن على الاشتراكات.

الانتهاء من الأعمال النهائية لمحطات المترو الجديدة

من ناحية أخرى انتهت الهيئة القومية للأنفاق من 98% من الأعمال النهائية لمحطات المترو الجديدة والمقرر تشغيلها خلال الفترة القادمة لخدمة الركاب.

وتستعد الهيئة القومية للأنفاق لافتتاح 6 محطات مترو جديدة بالخط الثالث خلال احتفالات النصر بشهر أكتوبر المقبل، وهي محطات السودان وإمبابة والبوهي والقومية العربية والطريق الدائري ومحور روض الفرج.

جدير بالذكر أن الخط الثالث لمترو الأنفاق ينتهي حاليًّا في محطة الكيت كات على كورنيش العجوزة، وعند افتتاح المحطات الجديدة، ستكون نهايته بمحطة محور روض الفرج، وأيضًا له طريق آخر يبدأ من الكيت كات ويصل لجامعة القاهرة ومناطق المهندسين وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور لينتهي بتقاطعه مع الخط الثاني للمترو.

محطة مترو السودان

ومن ضمن المحطات الجديدة للخط الثالث للمترو، فإن أول محطة هي محطة مترو السودان بشارع السودان، تكون عند محكمة الجيزة الابتدائية، وتخدم تلك المحطة الأشخاص المتجهين إلى محكمة الأسرة ومحكمة الجيزة الابتدائية.

محطة مترو إمبابة

ومحطة إمبابة هي ثاني محطة من محطات الخط الثالث الجديدة وتخدم تلك المحطة منطقة عزبة الصعايدة والمناطق المجاورة فإن تلك منطقة معروفة بالكثافة السكانية العالية.

محطة مترو البوهي

في الوقت نفسه فإن محطة البوهي التي تقع في شارع البوهي فإنها تخدم سكان المنطقة بالكامل، ومع امتداد شارع القومية تقع في المنتصف محطة مترو القومية وتخدم منطقة القومية العربية.

ومن المقرر أن تخدم محطة مترو الدائري مجموع كبيرة من الأشخاص وسكان القاهرة الكبرى المستخدمين للطريق الدائري، فهي تتقاطع مع الطريق الدائري وتربط مع الأتوبيس الترددي.

وتنتهي المحطات الجديدة بمحطة محور روض الفرج، وهي قريبة من منشأة القناطر بالجيزة وعدد من المناطق الأخرى، ومن المقرر أن تخدم المحطة مستخدمي المحور وسكان الجبل الأحمر وأوسيم.

ويمتد مسار الخط الثالث لمترو الأنفاق، إلى طول 17.7 كم، يمر بين 15 محطة مختلفة منها محطة العتبة إلى ميدان الكيت كات مرورًا بمنطقة إمبابة حيث يصل إلى الطريق الدائرى، ويمر جنوبًا بالمهندسين وبولاق الدكرور، ثم يمر بشارعَى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم ينطلق إلى جامعة القاهرة.

ويتم تنفيذه على 3 أجزاء ويأتي الجزء الأول بطول 4 كم ويشمل 4 محطات نفقية وهي محطة ناصر وماسبيرو وصفاء حجازى والكيت كات، بينما الجزء الثاني بطول 6.6 كم يبدأ من محطة الكيت كات إلى المحطة النهائية محور روض الفرج، ويمر على 6 محطات وهي: محطة نفقية السودان و4 محطات علوية إمبابة والبوهي والقومية العربية والطريق الدائري، وأيضًا محطة سطحية وهي المحطة النهائية محور روض الفرج، ويأتي الجزء الأخير والثالث، بطول 7.1 كم يبدأ من محطة الكيت كات إلى جامعة القاهرة، ويمر بخمس محطات، منها 3 محطات نفقية، التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول العربية، ومحطة علوية جامعة القاهرة وأيضًا محطة سطحية بولاق الدكرور.