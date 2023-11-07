نيمار ضحية عملية سطو مسلح جديدة في البرازيل ونجاة ابنته من الخطف

تعرض منزل برونا بيانكاردي صديقة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي لعملية سطو مسلح اليوم الثلاثاء، على يد 3 لصوص.

تفاصيل تعرض منزل رفيقة نيمار لسطو مسلح

وكان نيمار قد رُزق قبل أيام قليلة بمولودة جديدة تدعى "مافي" من برونا بيانكاردي، وكانت السبب الرئيسي في عملية السطو، حيث كان اللصوص يسعون لخطفها ومساومة النجم البرازيلي عليها وفقا لتقارير برازيلية.

وقالت وسائل إعلام برازيلية إن منزل رفيقة نيمار تعرض لعملية السطو في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء، وأن اللصوص استغلوا عدم وجود كهرباء في العقار من أجل تنفيذ عملية السطو على المنزل.

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وقرر المجرمون اقتحام المنزل فجر الثلاثاء وقاموا بتقييد والدي رفيقة نيمار واستمروا في الأمر لمدة نصف ساعة تقريبًا، حيث كان الهدف الرئيسي هو العثور على رفيقة نيمار والمولودة الجديدة لمساومة النجم البرازيلي عليهما، إلا أنهما لم يكونا متواجدين في المنزل.

وبحسب تقرير الشرطة البرازيلية، فتح المجرمون خزنة في المنزل، وسرقوا منها العديد من الأشياء ثم هربوا بعد إنهاء العملية، ليتصل اتصل والد رفيقة نيمار بالشرطة التي قبضت على أحد اللصوص، واتضح أنه جارهم يبلغ من العمر الـ20 عاما ويسكن في نفس العقار.

من ناحية أخرى، أعلن رودريجو لاسمار، طبيب منتخب البرازيل، أن نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي، خضع في بيلو هوريزونتي لعملية جراحية ناجحة، بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى.

وأكد الطبيب البرازيلي، توليو كامبوس، في تصريحات لصحيفة "الرياض"، أن يمكن النظر بتفاؤل لمستقبل نجم نادي الهلال، نيمار جونيور، بعد إجراءه عملية جراحية ناجحة في الركبة.

وقال كامبوس: "في حالة نيمار، وهو رياضي رفيع المستوى، يجب أن تكون فترة العودة في غضون تسعة أشهر، يمكن النظر إلى مستقبل اللاعب بعد الإصابة بتفاؤل، رغم أن نيمار يبلغ من العمر 31 عامًا".

بينما أكد سيرجيو فريري جونيور، الطبيب الرسمي لاتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول)، أن نيمار يملك عضلات قوية ستساعده على التعافي بصورة جيدة خلال المرحلة المقبلة.

وتعرض نجم السيليساو إلى الإصابة في 17 أكتوبر الماضي قبل نهاية الشوط الأول من المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام أوروجواي (0-2) في مونتيفيديو بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسقط نيمار بعد التحام مع لاعب الوسط الأوروجوياني نيكولاس دي لا كروس، فخرج على نقالة وهو يبكي.

وسيحرم المنتخب البرازيلي من خدمات نيمار على الأقل خلال مبارياته المقبلة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ضد كولومبيا في 16 نوفمبر الجاري، وأمام بطلة العالم الأرجنتين يوم 21 من نفس الشهر على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو.

ويواجه فريق الهلال السعودي، أزمة في تعويض نيمار دا سيلفا نجم الفريق بعد إصابته بالرباط الصليبي.

وأكدت تقارير سعودية أن إصابة نيمار وضعت الهلال للعودة إلى نقطة الصفر في ملف الصفقات العالمية، بعد أن انتهى موسم نيمار بسبب إصابة الرباط الصليبي.

ويحث جمهور الهلال إدارة الرئيس فهد بن نافل على ضرورة التعاقد مع نجم عالمي جديد في يناير لتعويض البرازيلي.

وتعرض نيمار إلى إصابة خطيرة، حيث أصيب بقطع في الغضروف والرباط الصليبي، ليغيب حتى نهاية الموسم الحالي.