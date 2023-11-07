الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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حوادث

استعجال التقرير المروري في إصابة 10 أشخاص خلال حادث انقلاب أتوبيس بمدينة بدر

انقلاب أتوبيس، فيتو
انقلاب أتوبيس، فيتو

أمرت نيابة بدر، باستعجال التقرير المروري لإصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس بطريق الروبيكى بمدينة بدر، ما تسبب في زحام مرورى، وانتقل رجال المرور إلى المكان، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث سير على طريق الروبيكى نطاق مدينة بدر ونتج عنها إصابة 9 عمال والسائق وعلي الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.


وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير محضر اللازم بالواقعة.

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