زينة تنشر صور قديمة لها: "الواحد وحشته حياته الطبيعية"

نشرت الفنانة زينة مجموعة من الصور لها التي تم التقاطها قديما وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام” وعبرت من خلالها عن عدم قدرتها على عودة الحياة على طبيعتها بسبب ما يعانوه اهل فلسطين.

الفنانة زينة

وكتبت معبرة: "على اد ما الواحد وحشته حياته الطبيعية... على اد ما انا مش متخيلة اني ممكن ارجع كده تاني من كتر الحزن والظلم اللي شفناهم"

وتابعت"وحتي لو رجعت مين ها يرجع الاطفال اللي راحوا لا اله الا الله"

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ودعت قائلة:"يارب نتفاءل بك وندعوا اليك يا لطيف كان اول مرة ازور استاد علشان ولادي بيحبوا الكورة ايام ما كنت بنبسط".

عودة زينة للجمهور

وتستعد الفنانة زينة للعودة إلى الجمهور بقوة خلال الفترة المقبلة في السينما والشاشة الصغيرة، وذلك بعد مشاركتها المميزة في مسلسل جعفر العمدة والذي عرض في موسم رمضان الماضي.

مسلسل زينة الجديد

تستعد الفنانة زينة لمسلسلها الجديد خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد مشاركتها في موسم الرمضاني الماضي في مسلسل جعفر العمدة مع النجم محمد رمضان.

وبدأت زينة في تحضيرات مسلسلها الجديد، والتي تظهر فيه بشخصية “حارسة عقار” على غرار الفنان أحمد زكي في فيلمه الشهير “البيه البواب”.

مشاركة زينة في فيلم الإسكندراني

كما تشارك زينة أيضا في فيلم الإسكندراني مع أحمد العوضي وهو من إخراج خالد يوسف.

وكان قد تصدر في وقت سابق، فيلم “الإسكندراني” للمخرج خالد يوسف مؤشرات بحث جوجل وتريندات السوشيال ميديا بمصر والوطن العربي.. نسبةً لكونه مشروع جديد لـ خالد يوسف بتوقيع الراحل أسامة أنور عكاشة.

وكشف مخرج العمل في وقت سابق لـ “فيتو” تفاصيل هذا المشروع قائلًا: أجلت فيلم أهلا بيكم فى باريس من أجل تصوير فيلم الإسكندراني رائعة الراحل أسامة أنور عكاشة، لأني حسيت أنه جيه الوقت لتكريم الإسكندرية وأعطيها حقها واستعرض أصولها وعراقتها بطريقة جديدة