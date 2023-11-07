دوري أبطال أوروبا، تشكيل مباراة دورتموند ضد نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا، أعلن إيدين تيرزيتش، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، عن التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق بوروسيا دورتموند، في الثامنة إلا الربع مساء اليوم الثلاثاء، نظيره نيوكاسل على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

تشكيل دورتموند ضد نيوكاسل

ودخل دورتموند المباراة، بتشكيل هجومي، حيث قاد الهجوم نيكلاس فولكروج، وعاونه كريم أديمي وجوليان براندت.

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حراسة المرمى: جريجور كوبل.

خط الدفاع: رايرسون - ماتس هوميلز - نيكولاس سولي - شلوتربيك.

خط الوسط: نيميشا - أوزكان - سابيتزر.

وفي الهجوم: كريم أديمي - نيكولاس فولكروج - جوليان براندت.

تشكيل نيوكاسل أمام دورتموند

كما أعلن إيدو هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، التشكيل الأساسي الذي بدأ به مواجهة بوروسيا دورتموند.

وضم تشكيل نيوكاسل:

حراسة المرمى: نيكو بوب.

خط الدفاع: كيران تريبير - لاسيليس - فابيانو شار - هال - ليفرامينتو.

خط الوسط: لونجستاف - برونو جيمارايش - ويلوك.

وفي الهجوم: ويلسون - جويلينتون.

نتائج الجولة الثالثة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان 2-1 ريد بول سالزبورج

جالاتا سراي 1-3 بايرن ميونخ

بنفيكا 0-1 ريال سوسيداد

سبورتنج براجا 1-2 ريال مدريد

لانس 1-1 إيندهوفن

مانشستر يونايتد 1-0 كوبنهاجن

أشبيلية 1-2 أرسنال

يونيون برلين 0-1 نابولي

فينورد 3-1 لاتسيو

برشلونة 2-1 شاختار دونيتسك

سيلتك 2-2 أتلتيكو مدريد

يونج بويز 1-3 مانشستر سيتي

لايبزيج 3-1 سرفينيا زفيزدا

رويال أنتويرب1-4 بورتو

نيوكاسل يونايتد 0-1 بروسيا دورتموند

باريس سان جيرمان 3-0 ميلان