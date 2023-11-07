بتروجت يفوز على طنطا 2-1 في دوري المحترفين

دوري المحترفين، فاز بتروجت على طنطا 2-1 في المباراة التي جمعتهما باستاد بتروسبورت في ختام الجولة السابعة لدوري المحترفين.

تقدم نانا أنتوي بالهدف الأول لفريق طنطا وتعادل بتروجت في أحداث الشوط الأول عن طريق هادي رياض، وشهد الشوط الثاني إضاعة طنطا لركلة جزاء عن طريق اللاعب ميدو جمال.

ونجح بتروجت في تحقيق هدف الفوز عن طريق إسماعيل بامبا قبل نهاية المباراة وتحديدا الدقيقة 90 +2.

وبهذه النتيجة تصدر بتروجت قمة دوري المحترفين برصيد 15 نقطة.

وكان نادي طنطا أكد نقل اللاعب نصر عبد الرازق لأحد المستشفيات الخاصة بعد تعرضه لإصابة كبيرة أمام بتروجت.

وأوضحت صفحة النادي أن الجهاز الطبي نجح في إنقاذ لاعب طنطا بعد تعرضه لبلع اللسان.

وكانت الجولة السابعة انطلقت أمس الاثنين وجاءت نتائج المباريات الـ 6 التي أقيمت كالتالي:

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مكادي يفوز 2-1 على أبوقير للأسمدة

وي يفوز 1-0 على أسوان

جمهورية شبين يتعادل سلبيًا أمام لافيينا

دكرنس يفوز 3-1 على مصر المقاصة

النصر للتعدين يخسر 2-3 أمام السكة الحديد

حرس الحدود يفوز 3-1 علي بترول أسيوط

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة السابعة



1- لافيينا إف سي 13 نقطة

2 - بتروجيت 12 نقطة

3- القناة 11 نقطة

4- غزل المحلة 11 نقطة

5- وادي دجلة 10 نقاط

6- حرس الحدود 10 نقاط

7- أبو قير للأسمدة 10 نقاط

8- بترول أسيوط 9 نقاط

9- طنطا‏ 8 نقاط

10- راية 8 نقاط

11- بروكسي 8 نقاط

12- المصرية للإتصالات 7 نقاط

13- أسوان 7 نقاط

14- السكة الحديد 7 نقاط

15- دكرنس 7 نقاط

16- مكادي 6 نقاط

17 - النجوم 5 نقاط

18- جمهورية شبين 4 نقاط

19- النصر للتعدين 4 نقاط

20- مصر المقاصة 3 نقاط

وشهدت مباريات الجولة السادسة لمسابقة دوري المحترفين، إحراز 22 هدفا، وهو نفس عدد أهداف الجولة الماضية من البطولة.

حصاد الجولة السادسة لدوري المحترفين

وكانت أبرز الأرقام التي شهدتها الجولة هو تلقي السكة الحديد وغزل المحلة الخسارة الأولى في دوري المحترفين أمام أبوقير للأسمدة وأسوان بالترتيب.

أول سوبر هاتريك في دوري المحترفين

كما شهدت الجولة السادسة لدوري المحترفين، إحراز أول سوبر هاتريك في البطولة الموسم الجاري عن طريق نانا أنتوي لاعب طنطا أمام بروكسي.

نتائج الجولة السادسة لدوري المحترفين

أسوان 2-0 غزل المحلة

مكادي 1-1 الاتصالات

بترول أسيوط 2-0 جمهورية شبين

مصر المقاصة 1-1 النجوم

أبوقير للأسمدة 1-0 السكة الحديد

راية 1-0 بتروجت

القناة 1-1 حرس الحدود

لافيينا 3-0 دكرنس

وادي دجلة 3-0 النصر للتعدين

طنطا 4-0 بروكسي

نتائج الجولة الخامسة لدوري المحترفين

حرس الحدود 1-1 أسوان

غزل المحلة 1-1 مكادي

دكرنس 2-0 بترول أسيوط

النجوم 2-1 لافيينا

بتروجت 2-1 مصر المقاصة

النصر للتعدين 2-1 طنطا

الاتصالات 1-2 أبوقير للأسمدة

بروكسي 2-1 راية

جمهورية شبين 0-1 القناة

السكة الحديد 0-0 وادي دجلة

نتائج مباريات الجولة الرابعة لدوري المحترفين

طنطا ضد السكة الحديد 1-1

القناة ضد دكرنس 2-0

أبوقير للأسمدة ضد وادي دجلة 1-1

لافيينا ضد بتروجيت 3-2

الاتصالات ضد غزل المحلة 0-2

أسوان ضد جمهورية شبين 1-2

بترول أسيوط ضد النجوم 1-0

مصر المقاصة ضد بروكسي 3-3

مكادي ضد حرس الحدود 1-1

راية ضد النصر للتعدين 2-1



نتائج مباريات الجولة الثالثة لدوري المحترفين

غزل المحلة ضد أبوقير للأسمدة 2-0

حرس الحدود ضد الاتصالات 1-0

بتروجت علي بترول أسيوط 1-0

لافيينا ضد بروكسي 1-0

القناة ضد النجوم 3-0

دكرنس ضد أسوان 1-0

جمهورية شبين ضد مكادي 1-1

النصر للتعدين ضد مصر المقاصة 1-1

السكة الحديد ضد راية 2-2

وادي دجلة ضد طنطا 0-0

نتائج الجولة الثانية لمسابقة دوري المحترفين

تعادل غزل المحلة مع حرس الحدود 1-1

فوز بروكسي على بترول أسيوط 1-0

فوز السكة الحديد على مصر المقاصة 1-0

تعادل مكادي ودكرنس 2-2

فوز أسوان علي النجوم 2-0

تعادل راية مع وادي دجلة 1-1

فوز بتروجت على القناة 2-1

فوز أبوقير للأسمدة على طنطا 2-1

فوز المصرية للاتصالات على جمهورية شبين 4-0

فوز لافيينا على النصر للتعدين 3-0



نتائج الجولة الأولى لبطولة دوري المحترفين

لافيينا 0-0 السكة الحديد

بروكسي 2-2 القناة

المصرية للاتصالات 3-1 دكرنس

النجوم 0-0 مكادي

مصر للمقاصة 1-2 وادي دجلة

حرس الحدود 1-0 أبو قير للأسمدة

طنطا 1-0 راية

جمهورية شبين 0-1 غزل المحلة

النصر للتعدين 1-3 بترول أسيوط

بتروجيت 2-0 أسوان

نظام دوري المحترفين

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

نظام دوري المحترفين 2023 -2024

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

كما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025 /2024.