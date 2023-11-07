علاء عبد الهادي: ضرورة التعاون بين اتحاد الكتاب والجامعة العربية لاتخاذ موقف جمعي لدعم أهالي غزة

عقد اتحاد الأدباء والكتاب العرب، برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، جلسة مباحثات مع السفيرة هيفاء أبو غزالة مساعد الأمين العام للجامعة العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الجامعة، وذلك بحضور 8 رؤساء للاتحادات العربية من الجزائر وسوريا وفلسطين والعراق ولبنان والأردن وليبيا.

اجتماع طارئ

وذلك في إطار الاجتماع الطارئ الذى دعا إليه الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الدكتور علاء عبد الهادي في القاهرة.

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جامعة الدول العربية



وأكد عبد الهادي خلال اللقاء أهمية التعاون بين الاتحادات العربية والتنسيق بينها وبين جامعة الدول العربية، لوقف الاعتداء على غزة، وتقديم الدعم الكامل من خلال المساعدات الإنسانية، كما أكد أهمية وجود الخطاب الثقافي الموجه إلى المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات الثقافية في مختلف أنحاء العالم، ضمن سياق تكاملي، للكشف عن المجازر الدامية التى يتعرض لها الشعب الفلسطيني.



وكشف عبد الهادي عن إعداد بيان ليصدر عن الاجتماع الطارئ لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، ويرسل إلى الأمين العام للجامعة السفير أحمد أبو الغيط لعرضه في اجتماع القمة العربية المنعقدة في الرياض الأسبوع المقبل.



القضية الفلسطينية

من جانبها أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة مساعد الأمين العام للجامعة العربية ان الجامعة تقدر أصحاب القلم من الأدباء والكتاب والمثقفين، وتثمن دورهم الفكري في كل القضايا التي تخص شعوب المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن الجامعة العربية، برئاسة السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة، تتحرك على كل المستويات العربية والإقليمية والدولية لوقف الحرب على غزة، وأن هناك اجتماعات مستمرة مع منظمات المجتمع المدني والهلال الأحمر المصرى لتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة.



من جانبه أكد الدكتور يوسف شقرة نائب الأمين العام رئيس اتحاد كتاب الجزائر على ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة على أرض الواقع، لوقف ما يحدث في غزة وإنقاذ هذا الشعب من جرائم الإبادة التى يتعرض لها.

رئيس اتحاد الكتاب العرب في سوريا



وقال الدكتور محمد الحوراني، نائب الأمين العام، رئيس اتحاد الكتاب العرب في سوريا إننا نريد بالفعل -دون شعارات- وقف المجازر التى يتعرض لها الأشقاء في غزة، وتفنيد الأكاذيب التى يروجها بعض وسائل الإعلام من أن الحرب على غزة تستهدف التنظيمات الإسلامية المسلحة، مشيرا إلي ضرورة أن يكون هناك ضغط على المنظمات الدولية لوقف الإبادة التى تمارس ضد الشعب الفلسطيني.

رئيس اتحاد كتاب فلسطين



من جانبه أكد الشاعر مراد السودانى رئيس اتحاد كتاب فلسطين أن الوقت من دم، وكل لحظة تمر يقتل فيها المزيد من أبناء الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن غزة ستظل رمزا للصمود، عصية على الانكسار الذى تريده إسرائيل ومخطط الشرق الأوسط الجديد، مشيرا إلى أننا نعيش لحظة فاصلة، تحتاج إلى وقفة من كل المؤسسات الثقافية والجامعة العربية.

رئيس اتحاد كتاب العراق



وقال الدكتور علي الفواز رئيس اتحاد كتاب العراق: إن ما يحدث الآن في غزة يتطلب موقفا تاريخيا وإنسانيا بين ان نكون أو لا نكون، مشددا على غن الجامعة العربية ليست واجهة للحكومات، وإنما هي تعبيرعن حالة الشعوب العربية.

الكيان الصهيوني يسعى لمحو الوجود الفلسطيني



وقال الدكتور إلياس زغيب رئيس اتحاد كتاب لبنان إن هناك إبادة جماعية يتعرض لها الأشقاء في غزة وفى جنوب لبنان، وأن الكيان الصهيوني يسعى لمحو الوجود الفلسطيني، ولذلك يجب تكوين رأي عالمي لنصرة هذه القضية ووقف المجازر الإسرائيلية.



وقال الدكتور أكرم الزعبي رئيس رابطة الكتاب الأردنيين إننا نريد أن تصل رسالة الأمانة العامة لاتحاد الأدباء والكتاب العرب إلى مؤتمر القمة العربية لمواجهة السردية الإسرائيلية.



وأكد الدكتور خليفة أحواس، رئيس رابطة الأدباء والكتاب الليبيين، وعميد كلية الحقوق جامعة قار يونس: إن العرب الآن في الصفحة الأخيرة من كتاب بني صهيون، وربما ننتهي جميعا من الوجود والتاريخ وسط صمت عربي مريب، خاصة وأن الأشقاء يقتلون بالرصاص، ونحن نجلس لنوفر لهم الدواء والحليب، ولذلك أريد أن يكون للجامعة العربية دور فيما يحدث على غزة.



وقال الشاعر السيد حسن أمين الشئون المالية والإدارية بالاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب إن الغطاء الدولي لما يحدث في غزة عار يندى له الجبين، مطالبا بضرورة الضغط الدولي لوقف هذه المجازر، ووقف عمليات الإبادة للشعب الفلسطيني، وإنه بعد هذا الثمن الفادح الذي يدفعه أشقاؤنا في فلسطين لابد من وجود حل جذري للقضية الفلسطينية.