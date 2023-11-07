تمويل 65 مشروعًا بتكلفة 5.4 مليون جنيه خلال سبتمبر من "مشروعك" بالوادي الجديد
صرح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بأن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية المحلية " مشروعك " خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٣ بلغ ٦٥ مشروعًا مختلف النشاط، بتكلفة ٥.٤ مليون جنيه، وفرت ١٣١ فرصة عمل لأبناء المحافظة.
وأكد المحافظ على دعم كافة الشباب الراغب فى تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتسهم في خلق آفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.
من خلال "مشروعك"
محافظ الوادي الجديد: تمويل ٦٠ مشروع بتكلفة ٧.٦ مليون جنيه خلال شهر يونيو الماضي
هذا وسبق وأن صرح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بأن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية المحلية " مشروعك " خلال شهر يونيو ٢٠٢٣ بلغ ٦٠ مشروعًا مختلف النشاط، بتكلفة ٧.٦ مليون جنيه، وفرت ١٢٨ فرصة عمل لأبناء المحافظة.
وأكد المحافظ على دعم كافة الشباب الراغب فى تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتسهم في خلق أفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.
يُذكر أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها من بداية مبادرة مشروعك حتى الآن بلغ ٦٩١١ مشروع، بقيمة ٥٨٧ مليون جنيه بإجمالي عدد ١٤ ألف ١٠٣ فرصة عمل.
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