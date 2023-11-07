بورسعيد تُجري القرعة العلنية السابعة والنهائية لمشروع الأمل لـ 48 وحدة سكنية متبقية

أعلن عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد لـ محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من إجراء القرعة السابعة والنهائية لمشروع الأمل لعدد 48 وحدة، من إجمالي 256 بعد تقدم الآلاف من أبناء بورسعيد للمشروع، وذلك بعد أن تم الانتهاء من مراجعة المستندات والأوراق المقدمة من الشباب المستحقين للمشروع، وممن ينطبق عليهم شروط التمويل العقاري الخاصة بمبادرة السيد رئيس الجمهورية.

وأشار السكرتير العام المساعد، إلى أن المحافظة أعلنت سابقًا عن طرح عدد 600 وحدة سكنية بمساكن النورس والأمل، لمن يرغب من أبناء المحافظة، علي أن تكون الأولوية لمن يرغب في الحصول على وحدات سكنية من متقدمي الإسكان التعاوني.

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القرعة، فيتو

و تؤكد المحافظة بأنها واصلت الإعلان عن المشروع، لجميع الشباب مواليد بورسعيد اعتبارا من شهر أبريل 2022 ، وقد تقدم على الرابط الخاص بالتقديم على الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد عدد ( 3427)، حيث انطبقت الشروط على عدد (2439)، ولم تنطبق الشروط على عدد ( 988) من غير مواليد بورسعيد أو سبق حصولهم على وحدات سكنية، وقامت محافظة بورسعيد بإجراء عدد 6 قرعة بإجمالي ١١٨ وحدة سكنية تم تسليمهم للمواطنين بالفعل.

القرعة، فيتو

القرعة، فيتو

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