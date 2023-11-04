السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

أعضاء قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

وزير العدل يشهد حلف
وزير العدل يشهد حلف اليمين لأعضاء الجدد بهيئة قضايا الدولة

شهد، اليوم السبت،  المستشار عمر مروان وزير العدل مراسم أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد بهيئة قضايا الدولة، وذلك بحضور المستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة، ولفيف من قيادات الوزارة والهيئة في احتفالية  أقيمت بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 الأعضاء الجدد بهيئة قضايا الدولة 

جدير بالذكر أن هذه هي أول المرة الأولى التي يتم أداء اليمين القانونية بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبهذه المناسبة تعرف الأعضاء على كيفية العمل بالوزارة وزيارة بعض الإدارات بها.

Advertisements

والتقى الوزير بأهالي الأعضاء الجدد وهنأهم بتعيين أبنائهم، وأعربوا عن سعادتهم وتقديرهم لقرار رئيس الجمهورية، وأن في عهده لايُظلَم أحد، وتم التقاط صور تذكارية للأعضاء الجدد مع وزير العدل ورئيس هيئة قضايا الدولة وقيادات الوزارة والهيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار عمر مروان وزير العدل هيئة قضايا الدولة وزارة العدل العاصمة الإدارية الجديدة مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة

مواد متعلقة

وزير العدل: إتاحة خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار بفروع التوثيق المُميكنة

وزير العدل يستعرض أمام السيسي إجراءات سرعة إنجاز الدعاوى وتحقيق العدالة والتطوير التقني

الأكثر قراءة

أبكى الكنيست ومنعت إسرائيل نشره، آخر لحظات جنود الاحتلال قبل تدمير المدرعة نمر (فيديو)

رسالة قوية من ملك الأردن للقادة العرب بشأن مجازر الاحتلال في غزة

كتائب القسام تهاجم قوات إسرائيلية وتقتل 5 جنود

أول تعليق من تركيا بعد استدعاء سفيرها لدى تل أبيب

لماذا خفضت فيتش التصنيف الائتماني لمصر فى هذا التوقيت؟ خبير يوضح الأسباب

الجيش الثالث الميدانى ينفذ بيانًا عمليًا للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان

حقيقة طلب كولر عودة القندوسي في ميركاتو الشتاء لتدعيم الأهلي

بعد تسريب وثيقة سرية تكشف استعداد جيشها للحرب، وزير خارجية دولة عربية يحذر من اشتعال المنطقة

Advertisements

منوعات

المزيد

الوصايا العشر للنجاة من تلوث الهواء

150 ألف منزل في الظلام، رعب في بريطانيا بسبب "سياران"

دراسة حديثة تكشف تصميم جسم نجم البحر

زئير الشمس، زقزقة الأرض، وكالة ناسا تجمع أصوات الكواكب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 4-11-2023 في مصر

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 4-11-2023

أسعار الشوفان اليوم السبت 4-11-2023 بالأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 4-11-2023

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي في شهر نوفمبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برغم مرارته، فوائد الصبر في حياة الإنسان وعواقبه

الإفتاء توضح حكم ممارسة مهنة العلاج الطبيعي وضوابط ذلك

تفسير رؤية السحر في المنام وعلاقته بالمكر والخداع والسلوكيات الفاسدة

المزيد
الجريدة الرسمية