وزير البترول يصدر حركة تكليفات جديدة لشركات القطاع



أصدر المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات، شملت الحركة نواب وعضوًا منتدبًا لشركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة

وشملت الحركة كلا من المحاسب وليد أنور محمود محمد نائبا للرئيس التنفيذي للرقابة علي الشركات الأجنبية والمشتركة وعضو بالمجلس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول



كما تم تكليف المحاسب خالد وهبة علي المناوي مديرا عاما للشئون المالية وعضوا بمجلس إدارة شركة بترول بلاعيم، وتكليف السيد محمد أحمد أمين مديرا عاما للشئون المالية، وعضو مجلس الإدارة ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة بتروبكر وشملت الحركة تعيين المحاسب أحمد حمدي أحمد عباس عضوا عاما للشئون المالية وعضو بمجلس إدارة شركة بترول برج العرب

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