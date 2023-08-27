مصرع شخص بوابل من الرصاص داخل سيارته في أسيوط

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط المتهمين بقتل شخص داخل سيارته في أسيوط.

تلقى مركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط بلاغا بمقتل (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة صدفا) داخل متوقفة بجانب الطريق بدائرة المركز إثر إصابته بعيارين ناريين.



وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة سوهاج.



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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة حيث قام أحدهما بإطلاق أعيرة نارية من السلاح المضبوط بحوزتهما حال إستقلالهما (سيارة "مستأجرة" تم ضبطها) بقصد محاولة إستيقاف المجنى عليه لسرقة السيارة قيادته مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته ولاذا بالهرب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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