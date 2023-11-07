الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

دار الإفتاء الليبية تطالب بوقف تصدير النفط للشركات والدول الداعمة للاحتلال

النفط الليبي، فيتو
النفط الليبي، فيتو

غزة الان، قالت دار الإفتاء الليبية اليوم الثلاثاء: إن نصرة أهل قطاع غزة واجب شرعي على جميع المسلمين بكل ما يملكون من الدعم بالمال والسلاح وبالمقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية.

وطالبت دار الإفتاء، أهل ليبيا وحكامها ألا يسمحوا بتصدير أو توريد السلع والنفط للشركات والدول التي تمد الكيان الصهيوني الغاشم بالسلاح والعتاد.

 

مجلس النواب الليبي يدين العدوان على غزة 

وفي الـ 25 من أكتوبر الماضي، أعلن مجلس النواب الليبي ، في بيان صادر عنه، عن إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واعتبره إبادة جماعية

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وجاء في بيان مجلس النواب الليبي: "في الوقت الذي تتعرض فيه غزة لحملة إبادة جماعية من قبل العصابات الصهيونية المجرمة وفشل النظام الرسمي العربي خاصة تيار التطبيع مع الكيان المحتل وعجزه عن اتخاذ موقف جريء يعبر عن إرادة الشعوب".

وأضاف بيان مجلس النواب الليبي: "بل وصل الأمر إلى عدم القدرة على إيصال الاحتياجات الأساسية للقطاع من الدواء والماء والغذاء والوقود في حصار مطبق وقتل جماعي ممنهج تمارسه العصابات المجرمة، وبالمقابل نرى قادة الدول التي تتشدق علينا بحقوق الإنسان والديمقراطية وحق الشعوب في تقرير المصير وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا يهرولون لزيارة الكيان المحتل ويعلنون دعمهم الكامل له من أجل إبادة الشعب الفلسطيني ووأد حقه مشروع في المقاومة وبناء دولته المستقلة".

وتابع: "إن الحرب الدائرة اليوم على قطاع غزة هي حرب إبادة جماعية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب في مواجهة شعب أعزل محاصر".

وتضمن بيان مجلس النواب الليبي، أنه من منطلق المسئولية الوطنية والتاريخية والإنسانية فإن مجلس النواب الليبي يؤكد على الآتي:

أولا: ضرورة الوقف الفوري لهذا العدوان

ثانيا: نحيي كافة الشعوب الحية في كافة دول العالم التي خرجت في الميادين والساحات وعبرت عن رفضها لهذه الجرائم النكراء والتي تعتبر وصمة عار في جبين الإنسانية.

ثالثا: ضرورة عقد جلسات عاجلة على مستوى القيادات للجامعة العربية والمنظمات الإسلامية والدعوة لعقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

مجلس النواب الليبي يطالب بوقف تصدير النفط والغاز للدول المساندة للاحتلال

رابعا: نطالب سفراء الدول الداعمة للكيان الصهيوني المحتل في جرائمه بمغادرة البلاد فورا. 

خامسا: في حال عدم توقف المجازر التي يرتكبها هذا العدو الصهيوني نطالب الحكومة الليبية بوقف تصدير النفط والغاز للدول المساندة لهذا الكيان.

سادسا: نرفض رفضا قاطعا تهجير أهلنا في غزة بأي شكل من الأشكال 

سابعا: ندين بأشد العبارات ما تقوم به حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا بدعمها للكيان الصهيوني المحتل في جرائمه على قطاع غزة.

ثامنا: دعوة الشعوب العربية والإسلامية لنصرة إخوانهم في قطاع غزة بكافة السبل والوسائل.

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