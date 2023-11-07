أسعار الذهب في السعودية اليوم 7-11-2023

سعر الذهب في السعودية، انخفضت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء الموافق 7-11-2023.

ويشهد الطلب على الذهب في جميع دول العالم زيادة في السحب، نتيجة للتحوط ضد تقلبات العملة والظروف الاقتصادية حول العالم.

ويعد الذهب داخل المملكة العربية السعودية بجميع عياراته من أهم السلع الموجودة داخل أرض المملكة، ويقبل على شرائه واستحواذه الكثير من المواطنين السعوديين بجميع أعيرته المختلفة.

سعر جرام الذهب فى المملكة السعودية

سعر الذهب مباشر في السعودية، سجل سعر عيار 24 نحو 237 ريالًا، ووصل سعر عيار 22 نحو 217 ريال، وبلغ عيار 21 نحو 207 ريال.

Advertisements

وجاء سعر عيار 18 بنحو 177 ريالًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 1660ريالًا سعوديًّا.

احتياطي الذهب فى البنوك المركزية

ارتفعت احتياطيات الذهب في البنوك المركزية العالمية بمقدار 337 طنًا، أي أعلى بنسبة 120% على أساس ربع سنوي، وهي ثاني أعلى إجمالي للربع الثالث بعد الربع الثالث من عام 2022.

وقال مجلس الذهب العالمي في تقرير، أن لم طلب البنوك المركزية حول العالم على الذهب يشهد أي تراجع في الربع الثالث، مقارنة بأرقام بالنصف الأول القياسية من العام.