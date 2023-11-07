الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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حوادث

إصابة 9 طباخين بانقلاب سيارة نصف نقل بالفشن ببنى سويف

حادث سير ببني سويف،
حادث سير ببني سويف، فيتو

أسفر حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمدخل الفشن الصحراوي الغربي ببنى سويف، عن إصابة 9 طباخين بإصابات مختلفة،  وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى.

 

بلاغ حادث سير ببني سويف 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل "جامبو" بمدخل الفشن الصحراوي الغربي ببنى سويف، أسفر عن إصابة 9 طباخين  بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم لهم.

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وعلى الفور انتقلت 3 سيارات من الإسعاف ببني سويف، إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي ببني سويف، لتلقي العلاج اللازم لهم.

 

واستقبلت مستشفى سمسطا المركزي ببني سويف، 9 مصابين، وجميعهم طباخين، مقيمون بمحافظة الفيوم، وهم: احمد وليد، 14 سنة، وبه جروح وكدمات، ويوسف بدر، 17 سنة، وبه  جروح وكدمات، ومحمد سامي، 13 سنة، وبه  جروح وكدمات،  وعصام نصر، 25 سنة، وبه جروح وكدمات، وحسين حسين، 27 سنة، وبه جروح وكدمات ش خلع بالكتف اليمني، ومحمد أحمد محمد، 25 سنة، وبه جروح وكدمات، وسيد جيوشي،  35 سنة، وبه جروح وكدمات، وعبد الرحمن فتحي، 23 سنة، وبه جروح وكدمات، ويوسف شعبان، 20 سنة، وبه جروح وكدمات.

 

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم ودرجة الإصابة التي تعرضوا لها خلال الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

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