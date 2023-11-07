جهود مكثفة لضبط أسعار السلع وحركة الأسواق بالأقصر

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حملاتها التموينية في الفترات الصباحية والمسائية للمرور على الأنشطة التموينية المختلفة ( مخابز وبدالين تموينين ومستودعات دقيق والأسواق والمحلات التجارية) على مستوى المحافظة، بناء على تعليمات وتوجيهات الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية والمستشار محافظ الأقصر والدكتور وكيل وزارة التموين بالأقصر بشأن متابعة توفر السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية والمخابز البلدية للتأكد من جودة رغيف الخبز البلدي وعدم التلاعب بالأوزان وتوفر الخبز بالمناطق التي يتم غلق المخابز بها لأسباب قانونية والأسواق والمحلات التجارية، وللتأكد من البيع بالأسعار الرسمية المقررة والفواتير والتاكد من تطبيق القوانين والقرارات الوزارية، والتي أسفرت نتيجة هذه الحملات عن رصد مخالفات تموينية متنوعة وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحريز الكميات المضبوطة وعرضها على وكيل النائب العام.

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ورصدت حملات المديرية عدد من البيانات الهامة؛ اولا في قطاع المخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق، تم صرف 17 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل صرف يومي 2,8 مليون رغيف/ يوم من خلال عدد 306 مخابز بلدي مدعم، وصرف كمية قدرها 1424 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين من خلال عدد 565 مستودع دقيق خلال هذا الشهر.

وفي قطاع شئون التموين، تم صرف مقررات شهر نوفمبر 2023 سلع تموينية بمبلغ 27 مليون جنيه بنسبة 63 % بموجب البطاقات التموينية، وتم صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 289 ألف جنيه فارق نقاط الخبز لعدد 15411 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم من الشهر الماضي.

وفي قطاع المواد والبترولية والبوتاجاز، انتظم عمل محطات الوقود على مستوى المحافظة بالأسعار الجديدة للبنزين مع تثبيت سعر مادة السولار اعتبارا من 3 / 11 / 2023 دون أي معوقات او مشاكل.



كما استمر انتظام عمل مصنع تعبئة البوتاجاز بالطود وعمل مستودعات البوتاجاز مع رصد توفر الاسطوانات المنزلية الصغيرة على مستوى المحافظة دون أي معوقات أو مشكلات بالاضافة الى توفر مادة السولار بمحطة تموين السفن كافية لاحتياجات كافة السفن والعائمات ولم ترد أي شكاوي في هذا الشان

وفي ما يخص مبادرة خفض الاسعار، جاري تطبيق مبادرة خفض الاسعار تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجهمورية ودولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي الدكتور وزير التموين والمستشار محافظ الأقصر من خلال استمرار المعارض المقامة على مستوى المحافظة ( بندر الأقصر – إسنا – أرمنت – القرنة – البياضية – الزينية ) وفروع الشركة المصرية والسلاسل التجارية الكبرى والمحلات التجارية ومتوفر بها كافة السلع الغذائية الاساسية بتخفيضات تصل إلى 2.5 %.

ويتم المتابعة بصفة مستمرة من قبل المديرية والادارات التموينية وتسكين مفتش بكل معرض للتاكد من البيع بالاسعار المخفضة وعدم التلاعب في الاسعار والتواصل المستمر مع المواطنين ولم ترد اي شكاوي في هذا الشان حتى الان. مما انعكس هذا على استمرار انخفاض فعلي وحقيقي في معظم اسعار السلع الرئيسية.

وفي قطاع الجهود الرقابية والقضايا المحررة للمخابز والأسواق، تم تحرير اجمالي عدد 128 محضرا ومخالفة تموينية وذلك على النحو التالي أهمها؛ تحرير عدد 50 مخالفة تموينية " انتاج خبز غير مطابق للمواصفات– انتاج خبز ناقص الوزن - عدم وجود ميزان – عدم وجود قائمة تشغيل – تصرف المخابز في الدقيق – عدم نظافة مخبز - عدم وجود سجلات".

وفي مجال الاسواق والمواد البترولية، تم تحرير عدد 78 محضرا تموينيا " سلع منتهية الصلاحية - عدم اعلان عن الاسعار- عدم حمل شهادة صحية - عدم وجود فواتير– ادارة منشأة بدون ترخيص – بيع ازيد من السعر ".

وأبرز المحاضر والإحراز والمضبوطات، تحرير 0,250 طن مخللات منتهية الصلاحية، 840 لتر منظفات مجهولة المصدر، 20000 باكو سكر بدون فواتير باجمالي وزن 0,100 طن وتصرف المخابز البلدية في كميات قدرها 2 طن دقيق بلدي مدعم، ضبط كمية قدرها ربع طن دقيق مستودعات وعدد ٤ جوال ردة ناعمة محظور تداوله خارج المخابز البلدية داخل إحدى المخابز السياحي الغير مرخصة.