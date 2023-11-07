تعليم البحيرة تنظم ورشة عمل "كن إيجابي" للتوعية بأهمية المشاركة الانتخابية (صور)

نظمت اليوم مديرية التربية والتعليم بالبحيرة برئاسة يوسف الديب وكيل الوزارة ورشة عمل وندوة تدريبية بعنوان غرس قيم الإنتماء الوطني ومحاربة إرهاب الفكر والتطرف كبعد إجتماعى للأمن القومي وذلك بمركز إعداد القادة التربويين بدمنهور بحضور موجه عام التربية الاجتماعية وعدد 18 مدرب وأخصائي اجتماعى وموجهين اوائل التربية الاجتماعية بالادارات التعليمية.

وهدفت الورشة التأكيد على أهمية المشاركة بايجابية في الإنتخابات الرئاسية المقررة خلال الفترة المقبلة كونها واجب وطنى، وإرسال رسالة للعالم أجمع أن الشعب المصرى العظيم كله صفًا واحدًا خلف دولته وقيادته السياسية.

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تعليم البحيرة ينظم ورشة عمل كن إيجابي للتوعية بأهمية المشاركة الإنتخابية، فيتو

تعليم البحيرة ينظم ورشة عمل كن إيجابي للتوعية بأهمية المشاركة الإنتخابية، فيتو

تعليم البحيرة ينظم ورشة عمل كن إيجابي للتوعية بأهمية المشاركة الإنتخابية، فيتو

كما تم الـتأكيد على نقل أثر التدريب لمديري المدارس والاخصائين الاجتماعيين بالمدارس والاتحادات الطلابية بمختلف الادارات التعليمية.

ومن جانبه أكد يوسف الديب، وكيل تعليم المحافظة، أن تعليم البحيرة على قلب رجل واحد خلف الدولة المصرية, مدركين كل ما يحيط بنا من مؤامرات خارجية للنيل من وحدة وسلامة الوطن, وستظل مصر دائمًا وابدًا أم الدنيا رمزا للقوة والحق في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بغرس قيم الولاء والإنتماء لدي النشء والشباب وبناء الشخصية والهوية المصرية.