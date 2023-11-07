الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تعليم البحيرة تنظم ورشة عمل "كن إيجابي" للتوعية بأهمية المشاركة الانتخابية (صور)

تعليم البحيرة ينظم
تعليم البحيرة ينظم ورشة عمل كن إيجابي، فيتو

نظمت اليوم مديرية التربية والتعليم بالبحيرة برئاسة يوسف الديب وكيل الوزارة ورشة عمل وندوة تدريبية بعنوان غرس قيم الإنتماء الوطني ومحاربة إرهاب الفكر والتطرف كبعد إجتماعى للأمن القومي وذلك بمركز إعداد القادة التربويين بدمنهور بحضور موجه عام التربية الاجتماعية وعدد 18 مدرب وأخصائي اجتماعى وموجهين اوائل التربية الاجتماعية بالادارات التعليمية.

وهدفت الورشة التأكيد على أهمية المشاركة بايجابية في الإنتخابات الرئاسية المقررة خلال الفترة المقبلة كونها واجب وطنى، وإرسال رسالة للعالم أجمع أن الشعب المصرى العظيم كله صفًا واحدًا خلف دولته وقيادته السياسية.

Advertisements

 

 

تعليم البحيرة ينظم ورشة عمل كن إيجابي للتوعية بأهمية المشاركة الإنتخابية، فيتو
تعليم البحيرة ينظم ورشة عمل كن إيجابي للتوعية بأهمية المشاركة الإنتخابية، فيتو
تعليم البحيرة ينظم ورشة عمل كن إيجابي للتوعية بأهمية المشاركة الإنتخابية، فيتو

كما تم الـتأكيد على نقل أثر التدريب لمديري المدارس والاخصائين الاجتماعيين بالمدارس والاتحادات الطلابية بمختلف الادارات التعليمية.

ومن جانبه أكد يوسف الديب، وكيل تعليم المحافظة، أن تعليم البحيرة على قلب رجل واحد خلف الدولة المصرية, مدركين كل ما يحيط بنا من مؤامرات خارجية للنيل من وحدة وسلامة الوطن, وستظل مصر دائمًا وابدًا أم الدنيا رمزا للقوة والحق في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.


ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بغرس قيم الولاء والإنتماء لدي النشء والشباب وبناء الشخصية والهوية المصرية.

txt

صحة البحيرة: إنذار 326 منشأة طبية مخالفة وغلق 80 آخرين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

البحيرة مديرية التربية والتعليم تعليم البحيرة دمنهور المشاركة الانتخابية

مواد متعلقة

محافظة البحيرة تطلق قافلتين سكانية وطبية (صور)

مبادرة شباب بهوية وطنية تجوب مراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

البيئة تعقد عددا من ندوات التوعية مع الطلاب بالمدارس فى قرى محافظة البحيرة (صور)

انطلاق فعاليات اليوم الأول من برنامج المرأة تقود فى محافظة البحيرة (صور)

الأكثر قراءة

لغز السنوار 1111 يحير العالم، قائد المقاومة يتوعد الاحتلال، والنشطاء يكشفون السر

بعد اختراقه، صورة أبو عبيدة تتصدر موقع نادي مكابي الإسرائيلي

9 غيابات مؤثرة في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

رسالة علاء مبارك للاحتلال تثير الغضب، والنشطاء يردون: أصبح عندي الآن بندقية

تفاصيل الحالة الصحية لـ العامري فاروق بعد نقله للمستشفى.. ادعوا له بالشفاء

انقلب السحر على الساحر، غضب في الساحة الفنية من بيومي فؤاد

رسالة قوية من السيسي لمدير وكالة المخابرات الأمريكية عن التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة

قرار عاجل لرئيس الوزراء بشأن تشغيل منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة

Advertisements

منوعات

المزيد

زرعوا نصف مليون شجرة في يوم واحد، دولة تتحول إلى حديقة زهور

الخلافات مستمرة، هاري يرفض حضور عيد ميلاد والده الـ75

اتهام ملياردير بخوض "مزايدات وهمية"، فدفع 12.4 مليون دولار لنفي التهمة

قيمته 5.95 مليون دولار، سرقة مرحاض ذهبي من قصر الملك في إنجلترا

المزيد

خدمات

المزيد

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يسجل 66 جنيهًا في سوق العبور

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي بمنتصف التعاملات

أسعار الخضراوات اليوم، سعر البصل يسجل ارتفاعا جديدا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الأكثر رعبا وانضمت حديثا للشرق الأوسط.. ما هي غواصة أوهايو النووية الأمريكية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الثناء على الميت أثناء الدفن؟ الإفتاء تجيب

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة بعنوان " الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها" (صور)

هل يقع الطلاق في حال التلفظ به مع عدم تطهر الزوج والزوجة من الجماع؟.. الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية