الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

هشام عباس يحتفل بعيد ميلاد ابنه على طريقته الخاصة

هشام عباس وابنه،فيتو
هشام عباس وابنه،فيتو

نشر المطرب هشام عباس صورا له برفقة ابنه علي وهو صغير وصورة له وهو شاب لتهنئته بعيد ميلاده.

وكتب عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”:عيد ميلاد سعيد يا علي بارك الله في كل خطوة وكل ابتسامة وكل يوم في حياتك، أحبك يا ابني وأخي وصديقي.

 

مصطفى قمر

 

وعلق الفنان مصطفى قمر:"‏Happy birthday ali ماشاء الله ربنا يحفظهولك يا اتش ويحميه عسل زي ابوه"

هشام عباس

وقد أشعل الثنائي هشام عباس وحميد الشاعري حفلهما الغنائي ضمن فعاليات مهرجان الفن الجميل المقام في دبي بباقة من أغانيهما الشهيرة.

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وقدم حميد الشاعري وهشام عباس الديو الشهير لهما “عيني” خلال حفلهما الغنائي في دبي وسط تفاعل الحاضرين.

مهرجان الزمن الجميل

الحفل أقيم بحضور الآلاف من الجمهور الإماراتي والجالية المصرية هناك، ويشارك فيه كل من: هاني شاكر وحميد الشاعري وإيهاب توفيق وهشام عباس وسيمون.

 ويعتبر هذا الحفل هو الأول الذى يجمع كل هؤلاء النجوم بعد الحفل الشهير الذي أقيم في السعودية، وحقق نجاحًا كبيرًا إلا أن هذا الحفل يتميز بوجود الفنان هاني شاكر والذي كان لم يتواجد في مثل هذا الحفل من قبل.

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