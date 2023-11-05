الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

رئيس جامعة حلوان يستقبل فريق ضمان جودة التعليم والاعتماد بكلية التربية الفنية

جامعة حلوان، فيتو
جامعة حلوان، فيتو

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اليوم، فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بكلية التربية الفنية بالجامعة.

 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

وقد حضر الاجتماع كل من الدكتور نبيل عبد السلام عميد الكلية، والدكتور محمود حامد العميد الأسبق، والدكتورة مها عبد المنعم وكيل الكلية، والدكتورة هناء محمد الحسيني مدير مركز ضمان الجودة، وممثل الإدارة العليا للجودة. 

كما حضر من فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، الدكتور أحمد حسين السيد عبد الجواد رئيس الفريق، والدكتورة نادية حسن السيد، والدكتور وجدي رفعت نخلة، والدكتور عمرو عبد القادر.

Advertisements

وخلال الاجتماع أكد الدكتور السيد قنديل على أن الجامعة تمتلك كوادر إدارية متميزة من المراجعين الداخليين الذين يقومون بمهام المراجعة الداخلية الخاصة بتطوير الأداء الإداري ومتابعة تنفيذ المعايير الخاصة بضمان الجودة بكافة كليات وإدارات الجامعة.

كما التقى الدكتور السيد قنديل بقيادات الكلية، مؤكدًا على ضرورة تطوير المعامل التعليمية لتدريب الطلاب لتحقيق جودة التعليم. وأشار إلى أن جودة التعليم تتحقق من خلال تدريب الطلاب والتطوير للمادة التعليمية، وجودة الأستاذ من خلال اتاحة فرصة للسفر للخارج للاطلاع على الثقافات المختلفة، بالإضافة إلى جودة المنشأة.

 كلية التربية الفنية

ودعا الدكتور قنديل إلى التفكير بشكل إبداعي لمواكبة التطورات العالمية، مؤكدًا أن كلية التربية الفنية من الكليات الرائدة التي تؤكد على فلسفة الجامعة بأنها جامعة تكنولوجية فنية ذات تخصصات فريدة.
 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

جامعة حلوان الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ضمان جودة التعليم والاعتماد كلية التربية الفنية

الأكثر قراءة

بعد مطالبة وزير صهيوني بقصف غزة بالنووي، أبو الغيط: إسرائيل اعترفت بالسر الذي يعرفه الجميع

الكشف عن أكبر شبكة تجسس إسرائيلية لتضليل العرب.. «موران» رأس الحربة في جيش الاحتلال.. تدرس اللغة العربية والقرآن للإيقاع بالمقاومة

أول تعليق من السعودية على مطالبة الوزير الإسرائيلي بقصف غزة بالنووي

جميعة المؤلفين تصدر بيانا عاجلا بشأن استغلال الأغاني الوطنية في الإعلانات

زغلول صيام يكتب: من عبد الله السعيد وحسام عاشور إلى محمد سلام وبيومي فؤاد.. الدولار أفسد قوة مصر الناعمة

أول تعليق من الأزهر على الدعوات الإسرائيلية لضرب قطاع غزة بالنووي

أول ظهور لـ سيلينا جوميز بعد اعتزالها السوشيال ميديا (صور)

رئيس الوزراء: الحكومة تعتزم طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

خطر أمراض الحيوانات يهدد بمزيد من الإصابات للبشر

ركضت خلف الطائرة، فألقت الشرطة القبض عليها

ضرب العريس، خلع الملابس الداخلية، البكاء الجماعي، أغرب عادات الزواج في الصين

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 5-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 5-11-2023

ارتفاع أسعار السكر في السوق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم غروب الشمس في المنام وعلاقته بنهاية الأحزان

حكم الإسراع في الصلاة والضابط الذي يؤثر في صحتها؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الصلح في المنام وعلاقته بتأنيب الضمير والشعور بالذنب وإنهاء الخلاف

المزيد
الجريدة الرسمية