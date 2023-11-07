الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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محافظات

اجتماع اللجنة المحلية المشرفة على مشروعات وبرامج التغذية المدرسية فى الوادى الجديد

الوجبات المدرسية،
الوجبات المدرسية، ڤيتو

 اجتمع المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، واللجنة المحلية المشرفة على مشروعات وبرامج التغذية المدرسية للعام الدراسي الجديد 2023_2024 م، والتي تضم الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة، والمهندس محمد رجب وكيل وزارة التموين، الدكتورة زينب عبد البارى مدير منطقة التأمين الصحى بالمحافظة، جاء ذلك بحضور مدير عام الشئون المالية والإدارية وإدارة التغذية بالمديرية ومجلس الأمناء.

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تناول الاجتماع مناقشة جدول الأعمال حيث جرى  استعراض الإجراءات التي أعدتها اللجنة لتوزيع الوجبة  الغذائية المدرسية للفئات المستهدفة مع اتخاذ كافة تدابير اشتراطات الصحة، كما تم عرض أنواع الوجبات الغذائية الجافة والمطهية والفئات المستهدفة منها  والجهات الموردة لها خلال العام الدراسى.

أكد وكيل التعليم بالمحافظة على نظافة وسيلة نقل الوجبات، وأماكن الاستلام والتوزيع فضلا عن الإجراءات  الصحية الآمنة لوصول الوجبة إلى الطلاب بكل أمان ومنها أن تكون الوجبة مدون  عليها كافة  البيانات الخاصة بالجهة المنتجة وتاريخ الإنتاج والصلاحية واستلام وفحص الوجبات بالطريقة السليمة.

ووجه المهندس سيد  الشكر والتقدير للجنة لجهودها  المكثفة في المتابعة المستمرة للتغذية المدرسية، والقيام بصفة دورية بسحب العينات وإرسالها للمعامل للتأكد من جودتها، حفاظًا علي صحة أبنائنا الطلاب والطالبات.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد في حديث خاص لجريدة «ڤيتو»، أن الإجتماع تناول مناقشة المحاور الرئيسية لتحسين التغذية الصحية لطلاب المدارس للعلاج والوقاية من الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، من خلال إتاحة الوجبات الغذائية للطلاب والتي تمثل أكثر من 25% من احتياجاتهم اليومية وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية. 

 واستعرض وكيل وزارة الصحة والسكان المواصفات الأساسية للوجبة المدرسية، والتي تتضمن توفير أنماط مختلفة من الوجبات وفقًا للمحدادات الصحية للطلاب، بناءً على نتائج مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس تحت شعار "100 مليون صحة"، لضمان حصول كل طالب على العناصر الغذائية اللازمة لحالته الصحية، مشيرة إلى أن المبادرة تساهم في العمل بمنهجية للوصول إلى جميع الفئات وتوجيه الوجبات المفيدة لهم وفقًا لنظام علمي وصحي وطبي. 

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