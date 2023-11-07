لغز السنوار 1111 يحير العالم، قائد المقاومة يتوعد الاحتلال، والنشطاء يكشفون السر

لغز السنوار 1111، أثارت تصريحات قيادي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة، يحيي السنوار، عن الرقم (1111) تكهنات العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا رقم السنوار 1111، بأنه لغز لم يتكشف بعد، وأنه قد يتكشف في حينه، خاصة في يوم 11/11 المقبل.

لغز السنوار 1111 يحير العالم



وعن لغز السنوار 1111، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حديث قيادي المقاومة يحيي السنوار، منذ عدة سنوات، والذي قال فيه: "بدي أقولكم شغلة سجلوها، سجلوا الرقم 1111، إيش تفاصيل الرقم لا نريد أن نقوله في هذا الوقت، سيأتي في وقت لاحق..."

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قائد المقاومة يحيي السنوار، فيتو



تفاصيل الرقم 1111، أو ما يُعرف بـ لغز السنوار 1111، أثار تكهنات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر اسم "يحيي السنوار" تريند مصر عبر موقع التواصل الاجتماعي "أكس"، منصة "تويتر" سابقًا، فالبعض أكد أن السنوار أفصح عنها قائلًا إنها عبارة عن رشقات صاروخية على مناطق الاحتلال، في حين يراها أخرون أنها قد تكون مرتبطة بالقمة العربية.

في الوقت الذي أطلق العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي العنان لتكهناتهم وأفكارهم، قال زاهر جبارين، نائب رئيس حماس في الضفة الغربية، "إن الرقم سوف تكون بداية المعركة وأن الرشقة الأولى للصواريخ سوف تكون بهذا العدد، بل يزيد عن ذلك، ويتعلق بالمواجهة القادمة"

سر لغز الرقم 1111 وقيادي المقاومة السنوار



ورد هشام البلوي فقال: "ماهو لغز السنوار1111, وقال وزير حرب الاحتلال الاسرائيلي يريد اغتيال السنوار في اول فرصه مستعجله والسنوار قال لهم ذات يوم سنة 2021 سجلو هادا الرقم1111, واحتفظو به وها نحن على ابواب يوم11/11/2023 وكان وزير الدفاع الاسرائيلي بوأف جالانت قد توعد السبت الماضي باغتيال يحيى السنوار"



وقال محمد أبو آرام "ما قصة رقم 1111 الذي تحدث عنه السنوار قبل سنتين.. العرب يريدون عمل اجتماع طارىء بخصوص غزة في تاريخ 11/11 حزب الله بدو يخطب مرة أخرى تاريخ 11/11.. هناك لغز ما هو؟"

وكشف صلاح شوقي عن سر لغز السنوار 1111فقال: "لغز 1111 أفصح عنه السنوار قبل ذلك، حيث أكد أن سر الرقم 1111 يعني أن المقاومة أعدت 1111 رشقة صاروخية لضربها على الاحتلال، ووعد يوم 11/11 لأنه ذكرى وفاة القائد أبو عمار ياسر عرفات، وهذه الرشقة تسمى رشقة الشهيد أبو عمار تخليدًا لذكراة"

علاقة الرقم 1111 بالقمة العربية



وقالت أنسام حرب "بلاش نتأمل كثير وان شاء الله يوم يكون في خير يا رب، بس بتذكر لما السنوار بهذا الوقت ذكر هذا الرقم لم يكن يقصد تاريخ وانما كان قصد ١١١١ وراح يأمر باطلاق ١١١١ صاروخ باتجاه إسرائيل في أول حرب واقعة بينهم وفعلًا في ٧ اكتوبر اطلقو أول دفعة ١١١١ صاروخ وبعدي لحقوها وصلوها ٥٠٠٠ والله أعلم"

وعلق المحامي هزاع عبد الله الظفيري فقال: "السنوار قال تذكروا الرقم ١١١١ ونتفاجأ بأن عقد القمه العربية بتاريخ ١١/١١ ما العلاقه ياتري"

يحيي السنوار وطوفان الاقصى، فيتو



أما هشام بديري فقال: "سجلوا هذا الرقم على المقاومة في غزة 1111 قالها السنوار من زمان.. رقم يزعزع الكيان الغاصب ويجعل كل متابع للأحداث ومتمسك بالقضية في انتظار اسرار هذا الرقم.. يا رب ان يوم 11/ 11 قرب فإجعل فيه خيرا كثيرا ونصرا مؤزرا وخاصة ارزقنا شرف الساهمة في أي نصرا للأمة ولما لا الشهادة"

ورد عمرو المبروك فقال: "من المفارقة أن الرقم 1111 الذي ذكره السنوار وأرعب العدو يقابل تاريخ القمّة العربية 11/11.. السنوار قال تذكروا هذا الرقم في الايام القادمة 1111"

تقويض المصالح الغربية الاستراتيجية



أما عبد الله خالد الغانم فعلق قائلًا: "إذا لم يتوقف القصف الاسرائيلي عن المدنيين والعُزّل في #غزة قبل نهاية يوم ( ١١ / ١١ ) ستبدء -من فوره- الغالبية المعتبرة من الدول العربية والاسلامية بعملية تقويض المصالح الغربية الاستراتيجية وتفكيك مفاصل نفوذها الجيوسياسي في الشرق الاوسط خاصة وفي العالم الاسلامي عامة، كما ستقوم بالمقابل كل هذه الدول العربية والاسلامية المعتبرة وذات الثقل الجوهري بالإنحياز التصاعدي والسريع وصولًا للإنجراف الكامل مع المحور الشرقي على حساب حصة الولايات المتحدة الاستراتيجية في العالمين العربي والاسلامي."

الاحتلال يتوعد السنوار بالاغتيال، فيتو



ورد محمد قائلًا: "عبدالله انت بهذا التحديد للتاريخ كأنك تشير لوعد رئيس حماس يحيى السنوار حين صرح قبل فترة (سجلوا ع حماس الرقم 1111)

وقال من يطلق على نفسه اسم البارود الإلكتروني: "تصريح ملفت جدا من أحد قيادة السياسية لحركة حماس: ماذا يخبئ لنا يوم 11/11! فهذا الرقم تكرر كثير جدا هذي الأيام، ورقم 1111 الذي ذكرة رئيس حركة حماس يحيى السنوار، عام 2021م بقولة "سجلوا على المقاومة وحماس وكتائب الشهيد عز الدين القسام الرقم 1111"

قائد المقاومة السنوار وسر اللغز 1111، فيتو



وعلق محمد الكساسبة فقال: "لا تربط النتائج بتاريخ هي عند رب العالمين ولو فرضنا رقم 1111 السنوار الذي لا أعلم سبب إعادة إحياءه بالطريقة التشويقية وربطه بنتيجة لصالحنا أو ربما علينا تكون مثلما ربط الناس أمالهم بخطاب الضاحية الجنوبية على المؤمن أن يعرف كيف يخاطب الله وكيف يطلب منه التمكين #غزة #طوفان_الأقصى"

ورد مجيب الرحمن حيدرة قائلًا: "ننتظر وعد المجاهد السنوار 1111"